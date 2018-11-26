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Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı

Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 92,8 oldu - Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,7 puan artarak 96,8 puan seviyesinde gerçekleşti

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:11
Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 92,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, kasımda RKGE, bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 87,6'dan 92,8 seviyesine çıktı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,7 puan artarak 91,1'den 96,8 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydakiihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam siparişmiktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aydakitoplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olanseyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artışbildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamulmal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarakdevam ettiği görüldü.


- ÜFE beklentisi azaldı


Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalışbekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiğigözlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlübeklentiler zayıflayarak devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olanseyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de geriledi. Gelecek 12aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 28,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunubelirtenlerin oranı yüzde 12,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 65,2'ye yükselirken, daha kötümserolduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,4'e geriledi.



Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:11
  1. reel kesim güven endeksi

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