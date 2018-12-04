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Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 74,59'a çıktı

04 Aralık 2018 Salı 14:54
Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda yükseldi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, kasımda TÜFE bazında 5,48 puan artarak 74,59'a yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 5,48 puan artarak 74,59'a çıktı. Endeks, ekim ayında 69,11 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de kasımda bir önceki aya göre 5,27 puan artışla 77,14'ten 82,41'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,94 puan ve Yİ-ÜFE bazında 0,77 puan azaldı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:54
  1. Reel efektif döviz kuru endeksi

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