0553 313 94 23

Reeder, ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı piyasaya sundu

Türkiye'nin cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı telefonu "P13 Lite" piyasaya sunuldu

09 Mart 2019 Cumartesi 16:56
Reeder, ilk akıllı cep telefonu "P13 Lite"ı piyasaya sundu

SAMSUN (AA) - Türkiye merkezli teknoloji firması Reeder'ın Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan P13 Lite, piyasaya sürüldü.

Akıllı telefon modelleri ve tabletleriyle Türkiye pazarında önemli bir yeri olan Reeder, Samsun'da geçen yıl açtığı fabrikasında ürettiği Reeder F1 modelinden sonra ilk yerli akıllı cep telefonu olan "P13 Lite"ın piyasaya dağıtımına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, her yaştan ve her kesimden Türk insanını teknolojiyle buluşturmak için çalışan Reeder tarafından üretilen P13 Lite cep telefonunun Vatan Bilgisayar mağazalarında ücretsiz kasko hediyesiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, P13 Lite'ın 5.7 inçlik ekran, 1.5 GHz 64 Bit 4 çekirdekli MediaTek MT6739 işlemci, Android 8.1 Oreo Go Edition işletim sistemi, 1 GB RAM ve 16 GB depolama hafızası gibi özelliklere sahip olduğu aktarıldı.

Fiyat performans ürünü olan P13 Lite'ın Vatan Bilgisayar mağazalarından 999 lira tavsiye edilen satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunulduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Reeder P13 Lite, sahip olduğu donanım özellikleriyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. 1 GB RAM, 16 GB depolama, microSD bellek kartı desteği, 4.5G özelliği, Bluetooth ve GPS gibi özellikleri bulunan telefon, günlük kullanım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladığı gibi uygun fiyatıyla da rahatlıkla erişilebiliyor. Telefonun arka yüzünde bulunan 8 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya 0.3 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kamera eşlik ediyor. Geliştirilen bu ikinci kamera muhteşem portre fotoğrafları çekilmesini sağlıyor. Ana kamerası full HD video kayıt özelliği de sunan P13 Lite, sadece fotoğraf değil, video alanında iddiasını sürdürüyor. Bu kameraya ek olarak ön yüzde bulunan 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera da öz çekim tutkunlarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor."

P13 Lite'ın pil gücü sayesinde tüketicinin şarj sorunuyla uğraşmak zorunda kalmayacağı belirtilen açıklamada, "Telefonda bulunan ultra tasarruf modu ile pilin azaldığı acil durumlarda iletişim kesilmiyor ve pil ömrü birkaç saate kadar artırılabiliyor. Reeder P13 Lite, Android 8.0 Oreo Go Edition ile yüklü olarak geliyor. Android 8.0 Oreo Go Edition, yüz binlerce uygulama ve özelliği destekliyor. Ayrıca 4.5G desteği, GPS, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi özellikleri bulunan akıllı telefon günümüz teknolojilerinin hepsini destekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:56
  1. P13 Lite
  2. Reeder
  3. Samsun
  4. Yerli akıllı cep telefonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz."
    1. Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne..
    2. "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Sığırcık kuşlarından gün batımında..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut’ta
    7. Sivil toplumda kadının yeri anlatıldı
    8. Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı,..
    9. Yolları açmak için 5 metrelik karla..
    10. Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır..
    12. "CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok'..
    13. Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    14. TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
    15. HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri
    16. "Belediye başkanlıklarına gelecek..
    17. Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini..
    19. Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç..
    20. Bilecikspor kendi evinde..
    21. Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker..
    22. Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA..
    23. Bakan Zümrüt Selçuk: “2019 yılı,..
    24. Milli Rallici’den Sarıkamış’ta..
    25. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ilçesinde..
    26. Beden eğitimi dersinde hayatını..
    27. Bakan açıkladı: Yüzde 30 daha fazla..
    28. ’Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’na coşkulu..
    29. Yunus polislerinden kanser çocuğa..
    30. Bakan Varank: "Bölgemizde istismar..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı