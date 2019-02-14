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Red Bull Uçuş Günü’ne katılmak için kayıtlar devam ediyor

Pilot olma hayali kuran üretici ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan ve 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:55
Red Bull Uçuş Günü’ne katılmak için kayıtlar devam ediyor

Pilot olma hayali kuran üretici ve cesur uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olan ve 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı. 30 Haziran Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek.



Uzun bir aranın ardından İstanbul’a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliklerinden Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanıyor. 4’er kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak havacılık tarihini yeniden yazdıkları etkinlik için başvurular Red Bull’un interner sitesinden devam ediyor.


Yapılan açıklamada; 30 Haziran Pazar günü Red Bull Uçuş Günü’nde yer alabilmek için, 1 Nisan tarihine kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayan herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü’nde, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayacak kadar üretici ve 100 binlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur ve eğlenceli pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacaklar. Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda üreticilik ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek.



Birincilik ödülü: ’Pilotluk eğitim’


Red Bull Uçuş Günü’nde hem eğlenip hem eğlendirip hem de jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak ’pilotluk eğitimi’ ödülüne ulaşacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama şansına kavuşacak. Üçüncülük ödülü ise Salzburg Hangar-7 ‘de Flying Bulls ile uçuş deneyimi olacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım da dünya turu bileti ile ödüllendirilecek.



İlk olarak 1992 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilgiden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California’da yapılan etkinlikte ’The Chicken Whisperers’ takımının olmuştu. Türkiye’ye ilk kez 2008’de ’Flugtag’ adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul’da en son 2013 yılında gerçekleştirildi. Caddebostan’da 140 bini aşkın kişinin takip ettiği etkinlikte ’Angara Börds’ takımı 30 metreyle Türkiye rekoru kırdı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:55
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