Red Bull Uçuş Günü son başvuru tarihi 10 Nisan’a uzatıldı

Birincilik ödülü pilotluk eğitimi olan Red Bull Uçuş Günü, 4’üncü kez tüm Türkiye’den uçuş tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Öğrenciler ve amatör uçuş meraklılarından gelen yoğun istek üzerine başvuru ve çizimlerin tamamlanması için süre, 10 gün daha uzatıldı. Red Bull Uçuş Günü’ne katılmak isteyen üretici ve cesur uçuş tutkunlarının uçuş aracı çizimlerini yüklemeleri için son tarih 10 Nisan.

4’üncü Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran Pazar Günü Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor. Dörder kişilik takımların, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacakları ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak etkinlik; kısa sürede büyük bir katılımcı ilgisi ile karşılaştı. Başvuruların geçerlilik kazanması ve yarışmaya hak kazanması için katılımcıların uçuş aracı taslak çizimlerini RedBull.com üzerinden sisteme yüklemeleri gerekiyor. Yoğun ilgi nedeniyle son başvuru tarihi 10 gün daha uzatıldı. Red Bull Uçuş Günü’ne katılmak isteyenler 10 Nisan 2019 tarihine kadar başvurularını yaparak uçuş aracı çizimlerini redbull.com/ucusgunu adresine yükleyebilecek.

Uçuş aracının taslak çizimi şart

Yapılan bilgilendirmede; 4’üncü Red Bull Uçuş Günü’nde yer alabilmek için, 10 Nisan tarihine kadar başvuru adresinde yer alan dijital oyunu geçtikten sonra; başvuru formunu doldurmak ve uçuş aracının çizimlerini yüklemek gerekiyor. Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Çizimi iyi tarif eden bir görsel yüklemek yeterli oluyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım; 4’üncü Red Bull Uçuş Günü’nde deneyim yaşayacak. Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil, üreticilik ve uçuş öncesinde gerçekleştirecekleri performanslarıyla da değerlendirecek.

Birincilik ödülü: ’Pilotluk Eğitimi’

Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak ‘Pilotluk Eğitimi’ ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7 ‘de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.