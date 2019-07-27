"Red Bull Uçuş Günü" İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da en son altı yıl önce yapılan "Red Bull Uçuş Günü", İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 4 Ağustos'ta yeniden düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Caddebostan'daki organizasyonda katılımcılar, insan gücüne dayalı araçlarıyla bir rampadan atlayarak en uzun mesafeye uçmaya çalışacak. İstanbullulara görsel bir şölen sunacak etkinliği 100 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

İstanbul'da en son 2013 yılında yapılan uçuş günü, dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen, milyonlarca kişinin ilgiyle izlediği uluslararası bir organizasyon olarak biliniyor. Portekiz, İspanya, İrlanda, Rusya, Amerika, Polonya ve Fransa gibi ülkelerin ardından etkinlik 4 Ağustos’ta İstanbul'da dördüncü kez düzenlenecek.

Türkiye'den ve yurt dışından katılacak takımlar bugüne özel araçlar tasarladı. Motor, yakıt, pil, elektrik, mancınık ve benzeri gibi ateşleyici ya da fırlatıcı sistem kullanımlarının yasak olduğu el yapımı araçlar tamamen insan gücüyle çalışacak.

Caddebostan Sahili'nde yapılacak organizasyonda takımlar hem araçlarını sergileyecek hem de 6 metrelik bir rampadan denize doğru atlayarak en uzun mesafeyi uçabilmenin mücadelesini verecek. Havada katedilen mesafe, aracın yaratıcılığı ve şov kriterlerine göre değerlendirileceği organizasyon sonunda, dörder kişilik 40 takımdan şampiyon olan pilotluk eğitimi ödülünü kazanacak.

İkinci olan takım bir Red Bull Air Race yarışını yerinde izleme, Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama şansı bulacak. Üçüncülüğü elde edecek takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7’de Flying Bulls ile benzersiz bir uçuş deneyimi bekliyor. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in sunacağı etkinliğin jüri üyeleri, sunucu Müge Boz, oyuncu İbrahim Selim ve İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Survivor isimli yarışmanın şampiyonlarından Ogeday Girişken, havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ile Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı olacak.

Kaliforniya’nın Long Beach şehrinde 21 Eylül 2013'de düzenlenen uçuş gününde, "The Chicken Whisperers" isimli takım 78,5 metrelik uçuş ile dünya rekoru kırmıştı. İstanbul'daki etkinlikte de bu rekorun kırılıp kırılamayacağı merak ediliyor.

Yarışa katılacak araçların tasarımı kadar takımların isimleri de öne plana çıkıyor. Etkinlikte Türkiye’den "Uçan Efeler", "Türk Sihir Bakanlığı", "Vecihi Team", "Çürük Savar", "Baklavanör", "Uçamayan Gagalı" ve "Tamirci Çırağı" takımlarının yanında, ismini İETT’nin İstanbul'daki en uzun hattından ilham alan "Uçan 500T" dikkati çekiyor.

Yarışta katılımcılar şovmenlik puanları kazanmak için çarpıcı kostümler giyecek, skeçler oynayacak ve kendi müzikleri eşliğinde dans edecek. Gün boyunca birçok sahne programının düzenleneceği, seyircilere yönelik yarışmaların ve müzik performanslarının renk katacağı 4. Red Bull Uçuş Günü’nü, İstanbullular etkinlik alanına gelerek ücretsiz takip edebilecek. 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’de başlayacak organizasyonu 100 bin kişinin izlemesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi pek çok birimi ile İstanbullulara güzel bir hafta sonu yaşatacak organizasyona bot ve tekne gibi araçlar ile plajın tahsisi, kıyı temizliği, personel ve zabıta desteği, kontrol ve denetim gibi alanlarda hizmet verecek Seyircilere mobil büfe ile çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Olası acil durumlara müdahale edilebilmesi için ambulans ve sağlık ekiplerini alanda hazır bulunduracak Büyükşehir Belediyesi, yangın, kaza ve afet riskine karşı itfaiye ekiplerini de alanda görevlendirecek.