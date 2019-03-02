Red Bull Uçuş Günü başvurularına yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - İstanbul’u 6 yıl aradan sonra tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü için 4 Şubat'ta açılan kayıtlara iki binden fazla takım başvuru yaptı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 6 yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönecek olan havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliklerinden Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayarak eğlencenin ve rekabetin bir arada yaşandığı, izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak etkinlik, kısa sürede büyük bir katılımcı ilgisi ile karşılaştı.

Şubat ayı içinde duyurulan ve 4 Şubat'ta kayıtlara açılan etkinliğe şimdiden iki bini aşkın takım başvuru yaptı. Yarışmacılar en yaratıcı uçuş aracını tasarlamak için hazırlıklara başladı. Hem eğlenmek hem de pilot olma hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyenler için başvurular 1 Nisan Pazartesi gününe kadar "www.redbull.com/ucusgunu" adresinden devam ediyor.

30 Haziran Pazar günü Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek Red Bull Uçuş Günü’nde yer alabilmek için başvuru adresinde yer alan dijital oyunda başarılı olmak ve başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Uçma hayali kuran ve başvuru adımlarını tamamlayan herkesin katılabileceği Red Bull Uçuş Günü’nde, insan gücüyle çalışan bir uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüz binlerin önünde şov yaparak uçmaya çalışacak kadar cesur ve eğlenceli pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak.

Uçuş Günü’nde jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil yaratıcılık ve uçuş öncesinde gerçekleştirilecek performanslarına göre de değerlendirecek.





- Birincilik ödülü pilotluk eğitimi





Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak Pilotluk Eğitimi ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi, üçüncü olan takım ise Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım da dünya turu bileti ile ödüllendirilecek.

İlk olarak 1992 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilgiden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru Kaliforniya’da 78,6 metre mesafe ile “The Chicken Whisperers” takımının olmuştu.

Türkiye'ye ilk kez 2008'de "Flugtag" adıyla gelen Uçuş Günü, İstanbul'da en son 2013 yılında gerçekleştirildi. Caddebostan'da 140 bini aşkın kişinin takip ettiği etkinlikte "Angara Börds"' takımı 30 metreyle Türkiye rekoru kırdı.