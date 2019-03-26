Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü renklendirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush, 25-26 Mayıs'ta Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull'un açıklamasına göre, Tuz Gölü'nün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez Red Bull Salt Rush sayesinde kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek.

Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, 25-26 Mayıs'ta dünyanın en ünlü sporcuları Tuz Gölü semalarını renklendirecek. Tuz Gölü'nün etkileyici atmosferi ve doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular; RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek.

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı Türkiye'nin en zorlu kiteboard yarışı Red Bull Salt Rush ayrıca, dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Bruna Kajiya'yı da ağırlayacak.