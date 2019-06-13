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Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu başlıyor

Turda yeni sezon 15 Haziran'da İstanbul Caddebostan'da başlayacak- 5 eleme turnuvası sonrası Türkiye Şampiyonu, 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacak

13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu başlıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonunun düzenlediği Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda yeni sezon, 15 Haziran'da İstanbul Caddebostan'da başlayacak.

Red Bull açıklamasına göre, sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda sezon başlıyor.

15-16 Haziran’da İstanbul Caddebostan’da gerçekleştirilecek elemelerle başlayacak turnuva, toplamda 5 eleme turuyla basketbolseverlerle buluşacak.

İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'ndaki elemeleri geçerek Türkiye Finali'ne gelecek takımlar ise 20 Temmuz’da şampiyonluk için mücadele edecek. Türkiye şampiyonu olan takım, Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip olacak. Şampiyona heyecanını yaşamak isteyenler, RedBull.com/3x3 adresinden detaylı bilgi ve kayıt sayfasına ulaşabiliyor.

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3’te 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşır. 3x3 Basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları’nda (YOG) yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 Dünya Turu ile kendine sağlam bir yer edindi. Sporun popülaritesi öyle bir arttı ki 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de dahil edildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:19
  1. Red Bull

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