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Red Bull Music ile "2019" kulübü bir geceliğine dönüyor

Red Bull Music, 1990’lı yıllarda İstanbul gece hayatında bilinen "2019" kulübü bir geceliğine tekrar canlandırıyor

20 Mart 2019 Çarşamba 16:29
Red Bull Music ile "2019" kulübü bir geceliğine dönüyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Music, 1990’lı yıllarda İstanbul gece hayatında bilinen "2019" kulübü bir geceliğine tekrar canlandırıyor.

Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, 1980’li ve 1990’lı yıllarda İstanbul’un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin efsane kulübü “2019” Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönüyor.

"Geleceğin kulübü" olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla bu iddianın altını dolduran 2019’un müdavimleri ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlik, 19 Nisan saat 20.19’dan itibaren Ayazağa Caddesi 4/A Maslak’ta gerçekleştirilecek.

Geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kuran Red Bull Music, 1990’lara damgasını vuran 2019 kulübünün ruhunu tekrar yaşatacak. Etkinlikte, 2019’un kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ’ler Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanı sıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak.

Kulübün ortaklarından Mehmet Cavcı’nın da performans göstereceği Red Bull Music etkinliğinde, katılımcıları pek çok sürpriz bekliyor. Seyircinin yaşadığı müzikal deneyimlere özgünlük katmayı amaçlayan Red Bull Music kürasyonuyla düzenlenen 2019 gecesinin biletleri ise Biletix’te bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:29
  1. Red Bull

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