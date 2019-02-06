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Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonları belli oldu

36 ülkeden espor oyuncusunun mücadele ettiği dünya finallerinde Clash Royale'de Liam ThunderStruck McCarron, Brawl Stars'da da Team Consty şampiyon oldu

06 Şubat 2019 Çarşamba 15:43
Red Bull M.E.O.'da dünya şampiyonları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en büyük mobil espor turnuvası Red Bull M.E.O. by ESL'in en iyileri belli oldu.

Red Bull'un açıklamasına göre, izleyenleri evin konforlu ortamından büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini buldu.

36 farklı ülkeden espor oyuncularını Almanya'nın Dortmund kentinde buluşturan Red Bull M.E.O. by ESL'de Clash Royale ve Brawl Stars’da şampiyonlar belli olurken, Arena of Valor'de ise gösteri maçı yapıldı.

Clash Royale'in 25 Aralık’taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan "Lelouch" Türkoğlu’nun temsil ettiği Türkiye, Clash Royale'de D grubunda yer aldı.

Türkoğlu, 7 maçından ikisini kazanarak grubunda 6. oldu. Red Bull M.E.O.'nun en önemli mücadelesi olarak kabul edilen Clash Royale’de şampiyonluk ise YYYY’yi yenen Liam ThunderStruck McCarron’a gitti. İskoç oyuncu, 16 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Warsteiner Music Hall'da gerçekleştirilen şampiyonada Brawl Stars’da kupayı kazanan ekip ise Team Consty oldu. Finalde Team Alex ile karşılaşan Team Consty, bu zaferle 16 bin dolarlık ödülü de kazandı.

Arena of Valor'da ise Almanya ile yapılan gösteri maçında Türkiye galibiyete 2-0 ile ulaştı. Büyük bir kalabalığın canlı olarak yerinden takip ettiği şampiyona, Red Bull Espor Twitch kanalında da binlerce kişiye ulaştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 15:43
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