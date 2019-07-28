Red Bull Formulaz geleneği Rize'de sürüyor

İSTANBUL (AA) - Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl da 17 Ağustos Cumartesi Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yapılacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Formulaz Derneği ile birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz 11'inci kez genç-yaşlı herkesi bir araya getirecek.

Etkinlik kapsamında 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos'ta Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, "Formulaz ile beraber tahta araba geleneğini canlı tuttuğumuz için çok mutluyuz. Formulaz'ı uluslararası platforma taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak nitelendirilen Red Bull Formulaz, kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile dikkati çekiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendi tasarımları olan birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170x70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yer çekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Red Bull Formulaz'ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar...

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. Yaratıcılığına güvenen ve tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor. Etkinlikle ilgili detaylara redbull.com/formulaz adresinden ulaşılabiliyor.

