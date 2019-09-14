0553 313 94 23

Red Bull Cliff Diving’de son durak Bilbao

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
Red Bull Cliff Diving’de son durak Bilbao

İSTANBUL (AA) - Red Bull Cliff Diving heyecanında son yarış İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenecek.

Red Bull açıklamasına göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanında son yarış İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenecek. Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen mücadelede atlayış sporunun yıldız isimleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşayacak.

Bilbao'nun meşhur La Salve Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yarışta sporcular 27 metre yükseklikten atlayacak. Binlerce kişi tarafından takip edilecek yarışta gözler sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen İngiliz Garry Hunt ve Avusturalyalı Rhiannan Iffland’da olacak. Bosna Hersek’te şampiyonluklarını ilan eden sporcular bu yarışın ardından ödüllerine kavuşacaklar.

Bosna Hersek’te şampiyonluğu erken ilan eden 35 yaşındaki İngiliz Gary Hunt, toplamda 8. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkeklerde sezonun ikincisi ve üçüncüsü ise Bilbao’da belli olacak. Meksikalı Jonathan Paredes 590 puanla ikinci, ABD’li Andy Jones ise 450 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, büyük bir farkla sezonu erkenden şampiyon olarak tamamladı. Üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan Iffland, Red Bull Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda da ikincilik ve üçüncülük heyecanı sezonun son yarışı olan İspanya’da noktalanacak. Britanyalı Jessica Macaulay 540 puanla ikinci, Belaruslu Yana Nestsiarava da 510 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
  1. Red Bull

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
    1. Yaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
    2. Çankırı'daki depremler
    3. ABD'li Müslüman belediye başkanına..
    4. Çankaya Üniversitesi 11 Akademik..
    5. Keşmir Kontrol Hattı'nda bir Pakistan..
    6. 4 araç birbirine girdi, TEM otoyolunda..
    7. Genel Sekreter Keleş’ten İl Müdürü..
    8. 'Gizli görevler için özel olarak..
    9. Bakan Pakdemirli gösteri uçağıyla uçuş..
    10. Bu kalabalık senaryo gereği
    11. Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk..
    12. Almanya Akdeniz'de kurtarılan düzensiz..
    13. Korkunç cinayeti işleyen şüpheli..
    14. AK Partili vekilden CHP’li Tunç..
    15. Polisoyun makinelerine el koydu
    16. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh: "İzmir’in..
    17. Başkan Yanmaz’dan festivale destek..
    18. Tarsus Su Parkına 99 günde 18 bin 45..
    19. Lenfoma alt tiplerine göre tedavi..
    20. Ağır okul çantaları ağrıya yol açıyor
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...