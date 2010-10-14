Reçete hazırlayan makine ürettiler

Yağlılar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (YAĞMAKSAN) Genel Müdürü Mustafa Yağlı, 100 reçete formülünü hafızasında saklayan gıda, kimya ve ilaç sanayiinde karışım hazırlanması için mikrodozaj makinesini ürettiklerini söyledi. Uluslararası makine fuarlarında mikrodozaj tartım makinesinin sistemine sahip bir makineyle karşılaşmadıklarını belirten Yağlı, “Gıda ve ilaçlardaki kimyasalların reçetesini otomatik olarak hazırlayacak, hassas duyarlılığa sahip bir makineye ihtiyaç olduğunu belirledik. Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mikrodozaj makinesini ürettik” dedi. Yağlı, mikrodozaj makinesinin üretim, yatırım ve istihdam bölümleri içinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) proje sunduklarını, ama olumlu cevap alamadıklarını vurguladı.