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Reçete hazırlayan makine ürettiler

Çorum’da bir firma, gıda, kimya ve ilaç sanayiinde karışım oranlarının standardize edilmesini sağlayan ve reçete hazırlayan otomatik “mikrodozaj” sistemini geliştirdi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Reçete hazırlayan makine ürettiler

 Yağlılar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (YAĞMAKSAN) Genel Müdürü Mustafa Yağlı, 100 reçete formülünü hafızasında saklayan gıda, kimya ve ilaç sanayiinde karışım hazırlanması için mikrodozaj makinesini ürettiklerini söyledi. Uluslararası makine fuarlarında mikrodozaj tartım makinesinin sistemine sahip bir makineyle karşılaşmadıklarını belirten Yağlı, “Gıda ve ilaçlardaki kimyasalların reçetesini otomatik olarak hazırlayacak, hassas duyarlılığa sahip bir makineye ihtiyaç olduğunu belirledik. Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan mikrodozaj makinesini ürettik” dedi. Yağlı, mikrodozaj makinesinin üretim, yatırım ve istihdam bölümleri içinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na (OKA) proje sunduklarını, ama olumlu cevap alamadıklarını vurguladı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:08
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