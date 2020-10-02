Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğmuştur. Aslen Rizelidir.

Recep Tayyip Erdoğan 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Fark dersleri sınavını verdikten sonra Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Erdoğan, niversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyarak bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

Siyasete girişi

Recep Tayyip Erdoğan, kurucuları arasında yer aldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıl boyunca genel başkanlığı görevini sürdürerek 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı seçilmiştir. Genel başkanlığı esnasında 2002, 2007, 2011 ve 2018 genel seçimlerinde partisi, birinci parti olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın kaç kardeşi vardır?

Recep ayında doğduğu için Recep adı ve dedesinin adını verdikleri Tayyip Erdoğan'ın 3'ü erkek ve 1'i kız olmak üzere 4 kardeşi daha bulunmaktaydı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın kaç çocuğu vardır?

Recep Tayyip Erdoğan 4 Temmuz 1978'de Emine Erdoğan ile dünya evine girmiştir. Erdoğan çiftinin 4 çocukları var. Çocuklarının isimleri şöyle : Ahmet Burak, Necmeddin Bilal, Esra Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan.