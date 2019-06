Recep Konuk: "Bayramı daha çok üretmenin onuruyla huzur içinde kutladık"

Anadolu Birlik Holding’in geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı, bayram sonrasının ilk mesai gününde Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüsünde yapıldı. Yönetici ve personelle tek tek bayramlaşan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, konuşmasında, “Bir rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı daha tamamlayıp bayramı idrak ettik. Hepinizin geçmiş Ramazan Bayramını tebrik ediyor, Rabbimin ağız tadıyla, sağlıkla, huzur içinde nice Ramazanlara ve bayramlara hepimizi eriştirmesini temenni ediyorum. Ben 1999 yılında Konya Şeker ailesine dahil oldum. Ailem bana bir mesuliyet verdi. Bu ailenin malını mülkünü koru, ailenin işini geliştir, ailemizi büyüt dedi. Ben de ailem bana ne dediyse yapmaya çalıştım, yaptım. Koru diye bir fabrika verdi ailem bana, ben tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte o bir fabrikanın yanına 45 tanesini daha ilave ettim.İşimiz sadece pancar ve şekerdi, yanına onlarca kalem iş ekledik, Türkiye’nin en itibarlı markasını samimi bir gayretle ve elbirliği ile raflara çıkardık. Sadece işi pancar olan bir çiftçi organizasyonu iken üretici ortaklarından 26 kalem tarımsal ve hayvansal ürün alımı yapan devasa bir yapılanmaya kavuştuk. Bu kurum üreticinin sadece çoluğuna çocuğuna değil, arazisine, ağılına, ahırına da iş veriyor. Bugün itibarıyla ben ailemle yani Konya Şeker ailesiyle 39’uncu bayramlaşmamı yapıyorum. Bu 39 bayramı hep birlikte geçirdiğimiz aile bireylerimiz var. Ancak bugün bu bayramlaşmaya katılan aile bireylerimizin çoğu bu aileye peyder pey dâhil oldular ve biz bu aileye dâhil olan her arkadaşımızla her bir bayramı bir öncekine göre daha büyük ve daha kalabalık bir aile olarak kutladık. İnşallah gelecekte de bugünkünden daha büyük ve daha kalabalık, işimizi daha da büyütmüş, üretici ortaklarından daha da çok ürün alan bir aile olarak daha nice bayramlar idrak edeceğiz” dedi.

"Yaptığımız reel üretim ile ülkemiz ekonomisi de kazandı"

Başkan Konuk, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Konya Şeker ailesinin bir ferdi olarak geçirdiğim 39 bayramdan bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda da olsa ağız tadımızın yerinde olmadığı bayramlar oldu. Mesela 2001 krizinin gölgesinde geçirdiğimiz bayramları biz kafamızdakileri hayata geçirememenin burukluğunu yaşayarak idrak ettik. Oysa biz finans sisteminin çöktüğü bir döneme gelen o bayramları Çumra’daki Şeker Fabrikası projesini başlatarak kutlayabileceğimizi hesap ediyorduk. O dönem ülke ekonomisi kasisli bir yola girdi, biz de o kasisli yolun bitmesini bekledik. Ne kadar? Yaklaşık 2 sene. 2003’te önümüzü gördük ve gaza bastık. O zamandan bu yana da 2008 küresel krizi dâhil gazdan ayağımızı çekmedik. Yol ve mevsim şartları müsaitken aldığımız mesafeden en çok istifade edenler üretici ortaklarımız oldu. Biz o dönemde 45 fabrika ve üretim tesisini kuruma kazandıracak mesafeyi almasaydık üretici ortaklarımız kuruma sadece 2 Milyon ton civarında pancar verebilecek ve onun karşılığında da kurumdan ürün bedeli olarak 500 Milyon TL’nin biraz üzerinde ürün bedeli alabilecekti. O alınan mesafenin üreticiye kazandırdığı ilave ürün bedeli yaklaşık 2 Milyarın üzerindedir. Alınan mesafenin bir diğer kazananı üretici ile birlikte bu kurumun işlerinin büyümesi ile birlikte bu kurumdan ekmeğini kazanan gençlerimiz, evlatlarımızdır. Konya ve Konya’nın ilçelerinden, köylerinden yaklaşık 10 bin kardeşimiz, evladımız bu aileye yol ve mevsim şartları müsaitken alınan o mesafede dahil oldu. Üretici ve çalışma arkadaşlarımızın dışında daha sağlıklı ve doğal ürüne erişilebilir fiyatla ulaşma imkanına kavuşan tüketici de kazandı, maaş ve ürün bedeli ödemesi ile her ay ve her yıl daha çok sıcak paranın piyasada dönmesi, nakliye başta olmak üzere onlarca yan sektörde iş hacmini büyütmesiyle Konya da kazandı, bazı kalemlerde ciddi boyutta ithalatı daraltan yatırımlarımız, her yıl artan ihracatımız, sağladığımız istihdam ve ödediğimiz vergi bunların hepsinden önemlisi yaptığımız reel üretim ve organize ettiğimiz üreten ekonomi ile ülkemiz ekonomisi de kazandı” diye konuştu.

"Konya Şeker, İSO 500’de Konya’nın temsilini de güçlendirdi"

İçinde bulunulan dönemin, kazanımları muhafaza dönemi olduğunu vurgulayan Başkan Konuk, “çünkü yol ve mevsim şartları bunu gerektiriyor. İçerden dışardan yapılan ve ardı arkası kesilmeyen finansal saldırılar maalesef en çok bizim gibi üretime dayalı sektörleri etkiledi, etkiliyor. Her ekonominin üzerinde bazen güneş parlar bazen etrafı bulutlar kaplar ve sağanak yağmur yağar. Bizim ekonomimizin üzerinde de bir süre sonra dağılacak olsa da şimdi yağmur bulutları dolaşıyor. O yağan yağmur bu ekonomideki herkesi ne kadar ıslatıyorsa bizi de o kadar ıslatıyor. Allah’a şükür bizim çatımızda problem yok. Ancak bu yağmur damlaları bahçemize, bağımıza düşmüyor demek değil. Bizi ıslatmıyor ama iş yaptıklarımızı ıslatıyor. Mesela hammaddeyi peşin alıyoruz ama sattığımız malın bedelini güneşin parladığı günlere göre bazı sektörlerde 2-3 katı daha uzun vadede tahsil edebiliyoruz. Mesela, talep daraldığı için kar marjları istediğimiz seviyeyi bulamıyor. Mesela, her ürünün fiyat seviyesi bir önceki yıla göre enflasyon oranlarının üç aşağı beş yukarısı bir seviyede gerçekleşmesine rağmen bizim ana işimiz olan şekerde birileri piyasayı bozduğu için biz şekerimizi bir önceki yılın altında satabiliyoruz. Artan ticari kredi faizlerinden bahsetmiyorum bile. O zaten işin tuzu biberi. Tüm bunlara rağmen, kurumumuz ülkemiz reel sektörü içinde ender faaliyet karı yapabilen şirketlerinden biri olma özelliğini muhafaza ediyor. Dev denilen pek çok firmanın üretime ara verip ücretsiz izin uygulaması yaptığı, bazılarının konkordato ilan ettiği, bazılarının vardiya sayısını azaltıp eksik istihdamla çalıştığı, bazı firmaların işten çıkarma uygulaması yapmak zorunda kaldığı bir konjonktürde bu kurumda işindeki yeterlilik gibi kişiye özel bazı durumlar dışında kimse ekmeğinden olmadı. Vardiya sayımızı hiçbir işletmemizde azaltmadık, aksine daha çok üretmeye başladık. Nitekim Ramazan ayı içinde İSO 500 açıklandı. İSO 500’ün birçok detayı var, oralara fazla girmeyeceğim. Mesela diyor ki İSO 500’de yer alan firmaların karını finansman giderleri yutmuş. Bu şu demek, reel sektörde faiz ödemekten ne yeni yatırımı ne de yeni üretim planlayacak hal kalmamış. İçinde bulunduğumuz bu durumu değiştirmek yani faiz hadlerini aşağı çekmek bizim elimizde değil. Hükümetimiz de bu durumu değiştirmek için amansız bir mücadele veriyor ve biz bu mücadeleyi destekliyoruz. Çünkü biz üretmek, üretimimizi muhafaza etmek, daha çok üretecek işlere imza atmak istiyoruz. İSO 500’de kurum olarak bizi gururlandıran, ülkemiz tarım sektörüne moral veren bir gelişmenin sonucu vardı. Neydi bu sonuç? Konya Şeker ülkemizin sanayi devleri arasında yine ilk 50’deki pozisyonunu muhafaza ediyordu. 2018’de Konya Şeker üretimden satışlara göre sıralama da 44’üncü sırada yer aldı fakat bu araştırmada ilk defa yalnız kalmadı. Konya Şeker ile birlikte ülkemizin 500 sanayi devi arasında bu kurumun 4 şirketi yer aldı. Panagro, Soma ve Kangal Termik Santrallerimiz de yaptıkları üretimden satışlarla adlarını ülkemizin 500 Sanayi Devi arasına yazdırdı. Bir şirket eksiği ile İSO 500’ün %1’i Anadolu Birlik Holding şirketlerinden oluşuyor. Sadece İSO 500’de yer alan şirketlerimiz 6.5 Milyar TL’den fazla üretimden satış gerçekleştirmiş. Yani 4 şirketimiz elle tutulur, yenilir, içilir, gözle görülür ya da tüketilir bir şeyler üretmiş ve ürettiklerinin değeri 6.5 milyar TL olmuş. Gayretimiz odur ki, İSO 500’de yer alan şirketlerimiz hem daha üst sıralara tırmanacak hem de o listedeki şirket sayımız artacak. Bunun için hem irademiz hem gücümüz mevcut. Beklediğimiz ne? Yol ve mevsim şartlarının düzelmesi” şeklinde konuştu.

"Ekonominin üzerindeki bulutlar kısa sürede dağılacak"

Başkan Konuk, sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “İnşallah ülkemiz ekonomisinin üzerindeki bulutlar kısa sürede dağılacak ve biz de yine tıpkı öncekiler gibi açılan yolda mesafe almak için yeniden harekete geçeceğiz. Ancak bu süreçte hepimiz biraz daha dikkatli olmak biraz daha fazla gayret göstermekle mükellefiz. Hem kendi işimizi daha iyi yapacağız hem de bu ailenin bir ferdi olarak gerek satış noktalarında gerekse dost sohbetlerinde yanlış uygulamaları, yalan yanlış bilgileri düzelteceğiz. Siz hepiniz çarşıda, pazarda bu kurumun satış temsilcisiniz. Siz dost sohbetlerinde bu kurumun sözcüsüsünüz. Unutmayın aileye sahip çıkmak aile fertlerinin birinci mesuliyetidir. Hepimizin bir mesuliyeti daha var. Özellikle bu dönemde bu çok daha önemli. Bu kurumda herkesin bir vazifesi var. Herkes bir saatin içindeki onlarca çarktan biri gibi bir işlev görüyor. Bu çarklardan biri zembereğinden boşanıp fır fır dönse de biri yerinde durup kalsa da fark etmez saat doğru işlemez. Birinde tamamen durur diğerinde sizi yanıltır. Zaman ne duracak zaman, ne de yanlışların telafi edilebileceği bir zaman. Hepimiz vazifemizi tam yapacağız ki kurum tıkır tıkır işleyecek ve güneşin açtığı zamana sağ salim erişeceğiz. Zaman en iyi öğretmendir. Biz de yaşadığımız zamanların eğitiminden geçiyoruz. Hem birey olarak hem kurum olarak. Ekonominin bu kasisli yollarını aştığımızda emin olun ki sadece tekerleğimiz değil, kasiste de durmadan ilerleyebileceğimiz paletlerimiz de olacak. Daha çok ürettirerek dağıttığı refah ve zenginlikle, on binlerce üreticiye bayramları bayram gibi yaptırmayı Rabbimin hepimize nasip etmesini diliyor, maaşın yanında on binlerce çiftçiden onların işini muhafaza ederek ve büyüterek dua da alan bu aileyi ekonomi alanında verdiği mücadelede Yüce Allah’ın zafere ulaştırmasını temenni ediyor, hepinizin geçmiş bayramını tekraren tebrik ediyor, daha nice bayramlara hep birlikte, daha kalabalık ve daha büyük bir aile olarak erişmeyi diliyorum” dedi.