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Recep Kara, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı

- Başpehlivan Recep Kara:"Milletimizi her konuda aydınlatan Anadolu Ajansını tebrik ederim. İnşallah bu başarı artarak devam eder"

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:51
Recep Kara, AA'nın fotoğraf oylamasına katıldı


ORDU (AA) - Kırkpınar'da 2004, 2007, 2008 ve 2016'nın başpehlivanı Ordulu Recep Kara, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 kare için oy kullandı.

Kara, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Yarışmada yer alan kareleri tek tek inceleyen Kara, daha sonra haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası" ve spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Kara, fotoğrafları çeken AA çalışanlarını kutladı.

Recep Kara, oylamaya sunulan fotoğrafların tamamının çok kıymetli ve emek isteyen kareler olduğunu söyledi.

Hem ulusal hem de uluslararası arenada AA'nın güzel işlere imza attığını ifade eden Kara, "Milletimizi her konuda aydınlatan Anadolu Ajansını tebrik ederim. İnşallah bu başarı artarak devam eder." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:51
  1. AA fotoğraf oylaması
  2. Recep Kara

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