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Recep Gürkan hakkında suç duyurusu

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik:- "Edirne Belediye Başkanının bu itirafları bir kez daha göstermiştir ki memleketimizde yaşanan tüm darbelerin CHP ya fiilen ya da fikren içerisindedir"- "Milletimiz meydanlarda bu mücadeleyi verirken CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise bir türkü barda eğleniyordu"

28 Mart 2019 Perşembe 17:39
Recep Gürkan hakkında suç duyurusu

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Derneği, CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan'a ait, sosyal medyada ve internet ortamında yer alan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen 15 Temmuz Derneği üyesi bir grup, hazırlanan suç duyurusu dilekçelerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçede, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Edirne'de belediye başkanı olan Recep Gürkan'ın, hain darbe girişiminin gerçekleşmeye başladığı saatlerde beraberinde bulunan kişilerle bir türkü barda eğlenerek, darbe girişimini kutladığı öne sürüldü.

Gürkan'ın, beraberinde bulunan kişilerle darbe teşebbüsüne gerçekleştirmeye yeltenen teröristleri ve eylemlerini övdüğü iddia edilen dilekçede, "Şüpheli, 12 Eylül darbesini kast ederek, 'O zaman habersizdik ama şimdi haberimiz var' diyerek iştirakini ortaya koymuştur. Bu kutlamaların görüntüleri ekli linklerden ulaşılabilir durumdadır. Kolluk marifetiyle açık kaynak taraması yapılarak dosya içerisine alınması gerekir." denildi.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215. maddesinin, "İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." şeklinde bir hüküm içerdiğinin hatırlatıldığı dilekçede, Gürkan'ın, linklerden ulaşılacak videolardan görüldüğü üzere, darbeci teröristlerin eylemlerini övdüğü savunuldu.

Dilekçede, Recep Gürkan'ın, TCK'nın 215. maddesi kapsamında "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanması ve cezalandırılması talep edildi.

- Basın açıklaması

Basın mensuplarına adliye önünden açıklamada bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, dernek olarak CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandıklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 500 üzerinde vatandaşın gazi olduğunu söyleyen Şebik, "Milletimiz meydanlarda bu mücadeleyi verirken CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise bir türkü barda eğleniyordu. Eline aldığı kadehi kaldırarak ve 12 Eylül darbesini hatırlatarak '36 yıl önceki geceyi tekrar yaşıyoruz. O zaman haberimiz yoktu, şimdi var' dedi. Böylece her fırsatta o gece mücadele verenleri aşağılayan, 15 Temmuz için 'tiyatro' diyen CHP zihniyetinin bir ferdi olarak bu sözleriyle darbeden haberdar olduğunu itiraf etmiş oldu. Biz de şimdi şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve halkımız adına Recep Gürkan’a soruyoruz 'O gece halkımız destan yazarken, hainlerin kurşunlarıyla vurulup şehadete yürürken, elinizde kadehinizle marşlar söyleyip darbeden haberimiz var' demeye utanmadınız mı?" ifadelerini kullandı.

Şebik açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Başkanı’nın bu itirafları bir kez daha göstermiştir ki memleketimizde yaşanan tüm darbelerin CHP ya fiilen ya da fikren içerisindedir. CHP’nin daha önce defaatle yaptığı ve darbecileri desteklediği itirafların bir benzerini yapan Gürkan’ın 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden aday gösterilmesi ise bir başka fecaat.15 Temmuz Derneği olarak aziz şehitlerimize, gazilerimize ve meydanlarda mücadele eden halkımıza yapılan bu hakareti şiddetle kınıyor ve CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugüne kadar 15 Temmuz’u aşağılayan, küçümseyen ya da yok sayan gizli darbecilerin karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Buradan milletimize bir kez daha sesleniyoruz belediyelerimizi darbe ve terör şakşakçılarına teslim etmeyelim, Bu bir beka meselesidir, oyuna gelme ülkene sahip çık."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:39
  1. Recep Gürkan
  2. suç duyurusu

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