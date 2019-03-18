Recep ayında kılınacak namaz Recep ayının 15. gecesi kılınacak namaz

Recep ayının 15. gecesi ne zaman? Üç ayların ilki olan Recep ayı 8 Martta girdi. İçerisinde Miraç, Berat ve Kadir Gecelerini barındıran üç ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlar bu mübarek aylardan en güzel bir şekilde istifade etmek istemekte. Recep ayında kılınan namazın fazileti, Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz, Recep ayında 10 rekat namaz nasıl kılınır, Recep ayı ilk gece namazı niyeti, Recep ayı namazı var mı, Recep ayının ilk cuması kılınan namaz, diyanet recep ayı namazına ilişkin fetvası, üç ayların başlangıcında kılınacak namaz, zikir, dua ve tesbihler.

Üç ayların ilki olan Recep ayı 8 Mart 2019 tarihinde başladı. Dinimiz açısından hadislere konu olan Recep ayının 15. günü Allah-ü Teala'nın en sevdiği gün olarak belirtilerek o gece yapılacak duaların önemine dikkat çekiliyor. Receb istiğfar, şaban namaz, ramazan ise Kur’an ayıdır. Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır. İslam dininde önemli olarak belirtilen üç aylar (Recep, Şaban, Ramazan) kısa süre önce başladı. Recep ayının 15. günü 22 Mart Cuma günüdür.

Receb'in 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile20'si arasında ve21'i ile30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10'ar rekat Hacet Namazı vardır.Bunların her üçününde kılınış şekli aynıdır. Yalnızca namazların sonlarında okunacak dualarda fark vardır. Bunamaz, mü'minle münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar hidayete ereler. Münafıklar bu namazı kılamazlar.Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz. Resulullah Efendimiz'in (s.a.v) berberi Selman-ı Pak (r.a.) Hazretlari tarafından rivayet edilmiştir.

Bu namazlar, akşamdan sonrada, yatsıdansonrada kılınabilir. Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassateheccüt vaktinde kılınması eftaldir. Kılınışı: Hacet namazına şu niyetle başlanır:"Ya Rabbi, teşrifleriyle dünyayı nura gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Receb-i Şerif hürmetine,beni feyz-i ilahine,afv-ı ilahine, raza-i iilahine nail eyle, abid, zahit kullarının arasına kaydeyle, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle, rıza-i şerifiniçin"Allahüekber.

Her rekatta 1 Fatiha, 3 ku Kul ya eyyühel kafirun, 3 ihlası şerifokuyup, 2 rakatte bi selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra,11 defa "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuyi yyümiit. Ve hüve hayyün la yemüütü biyedihil hayr. Ve hüva alaa külli şeyin kadiir" okunup dua edilir.

İkinci on gün içinde yani Receb'in 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekatten sonra11 defa: "İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyumen daimen ebeda" okunup dua edilir.

Üçüncü 10 gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30' u arsındakılınan 10 rekatten sonra da11 defa: "Allahümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela radde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfue ze'lceddi minke'l-ceddü.Sübhane rabbiye'l-aliyyi'a'le!l-vehhab. Sübhane rabbiye!l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okunup dua edilir