Recep Aktuğ kimdir | Recep Aktuğ’un sağlık durumu nasıl

Oyuncu Recep Aktuğ’ın sağlığı konusunda son dakika açıklaması geldi. Onur Akay, ‘Aşk-ı Memnu’ isimli dizide ‘Hilmi’ karakteri ile isminden söz ettiren oyuncu Recep Aktuğ’un, “Omurunda kırık nedeniyle evden çıkamaz durumda olduğunu duyurdu.

Onur Akay, “Omurunda kırık tespit edilen ve omuru çimentoyla tutturulan değerli sanatçımız Recep Aktuğ, şu anda evden çıkamaz durumda ve yer alacağı projelere maalesef katılamıyor. Selçuk Ural ve Faruk Tınaz başta olmak üzere, sanatçı dostları Recep Aktuğ’a saygı gecesi düzenledi. Aktuğ, doktorları izin vermediğinden geceye katılamayacak ama canlı olarak internet üzerinden bağlanacak. Değerli sanatçımıza destek olmak isteyenler için yapılacak gecenin bilgilerini, bugün Instagram adresimden paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.