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Recep Aktuğ kimdir nerelidir? Recep Aktuğ sağlık durumu nasıl?

KOAH teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Recep Aktuğ sağlık durumu nasıl? Recep Aktuğ kimdir nerelidir? Recep Aktuğ hangi filmlerde rol aldı?

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:23
Recep Aktuğ kimdir nerelidir? Recep Aktuğ sağlık durumu nasıl?

KOAH teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılan oyuncu Recep Aktuğ sağlık durumu nasıl? Recep Aktuğ kimdir nerelidir? Recep Aktuğ hangi filmlerde rol aldı?

Recep Aktuğ, 1954 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı Gelenek adlı bir grubu vardı. İlk profesyonel çalışmasını da bu grupla İzmir Mogambo Gece Klubü'nde yaptı.

1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken Grup Stüdyo adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.

Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım'da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, Anamur Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım'ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte Arı Yapım adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar'dı. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu olan Kısa Dalga Vokal Grubu'nu kurdu.

Kısa Dalga ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı. 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:23
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Recep Aktuğ kimdir nerelidir?
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