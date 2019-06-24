Reçel kavanozundan uyuşturucu çıktı Kastamonu’da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kastamonu’da jandarma ekiplerince bir minibüste içi reçel dolu kavanozda skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan yol kontrolleri sırasında şüphelenen bir minibüs durduruldu. Durdurulan minibüste yapılan aramada Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine içi reçel dolu kavanoza gizlenmiş vaziyette 50 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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