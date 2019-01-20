Recai Kutan hayatını şiire döktü... Eski Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, hayatını şiire döktü, dinleyenleri duygulandırdı.

Eski Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, hayatını şiire döktü. Kutan, çayını yudumlarken şiirini okudu, dinleyenleri mest etti.

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