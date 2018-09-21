Recai Kılıç kimdir? Recai Kılıç Erciyes Üniversitesi rektör yardımcısı oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ikinci rektör yardımcısı atamasını yaptı. Rektör Çalış, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai Kılıç’ı Rektör Yardımcısı olarak atadı. Peki Recai Kılıç kimdir? Recai Kılıç nereli ve kaç yaşında?

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca, Üniversitemiz Rektör Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recai KILIÇ, 21.09.2018 tarihinden itibaren atandı.