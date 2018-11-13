THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Rebiülevvel ayının fazileti nedir? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı? Mevlit Kandili ne zaman

Rebiül Evvel ayı 9 Kasım’da girdi. Peygamberimizin Rebiülevvel ayının 12. Gecesi Pazartesi sabahı dünyaya geldi. İşte Muhemmed-ül Emin olan Peygamberimi’indoğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 tarihinde idrak edilecek. Peki Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayında neler oldu? Rebiülevvel ayının hikmetleri-faziletleri neler? Rebiülevvel ayını nasıl değerlendirmek gerekir?

13 Kasım 2018 Salı 10:18
Rebiülevvel ayının fazileti nedir? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı? Mevlit Kandili ne zaman

Rebiül Evvel ayı 9 Kasım’da girdi. Peygamberimizin Rebiülevvel ayının 12. Gecesi Pazartesi sabahı dünyaya geldi. İşte Muhemmed-ül Emin olan Peygamberimi’in  doğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 tarihinde idrak edilecek. Peki Rebiülevvel ayının fazileti nedir? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı?

Kameri ayların üçüncüsü olan Rebiülevvel ayının içinde bulunmaktayız. 9 Kasım’da giren Rebiülevvel ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. Rebiülevvel ayı 8 Aralık’ta bitmekte. Peygamberimizin S.A.V Rebiülevvel ayında dünyaya gelmiş olması bu ayın Müslümanların gözünde büyük öneme sahip olmasına vesile oldu. Peki Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayında neler oldu? Rebiülevvel ayının hikmetleri-faziletleri neler? Rebiülevvel ayını nasıl değerlendirmek gerekir?

Peygamberimiz (S.A.V) Rebiülevvel ayında doğdu

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.

Rebiülevvel ayında yaşanan olaylar

Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. 

Rebiülevvel ayında okunacak dualar

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:18
  1. rebiülevvel ayı 2018
  2. rebiülevvel ayı dilek duası
  3. rebiülevvel ayının önemi
  4. rebiülevvel ayı hangi ay 2018
  5. rebiülevvel ayı ne zaman 2018
  6. 2018 rebiülevvel ayı ne zaman başlıyor
  7. rebiülevvel ayı ne zaman 2018 diyanet
  8. rebiulevvel ayının 12 gecesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret edip hedef gösterdi, Ali Erbaş'a saldırdı!
    1. Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret..
    2. İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı
    3. 10 bin bekçi alınacak
    4. Şimşek ailesi örnek oldu
    5. EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te
    6. Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
    7. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    8. ﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu
    9. Resmen açıklandı! Milyarlık şirket..
    10. Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede..
    11. Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!
    12. Müzeler şehri Gaziantep
    13. Konyaspor açıkladı! Rıza Çalımbay'ı..
    14. Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!
    15. Konya'da kamyonet kullanan 12..
    16. Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa..
    17. Mevlid Kandili ne zaman hangi gün?
    18. Yeni hedef: Uzaklarda arama
    19. Öztürk Yılmaz disipline verilince çark..
    20. Emsal karar... Dedikodu yaptı, kovuldu!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...