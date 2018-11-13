Rebiülevvel ayının fazileti nedir? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı? Mevlit Kandili ne zaman

Rebiül Evvel ayı 9 Kasım’da girdi. Peygamberimizin Rebiülevvel ayının 12. Gecesi Pazartesi sabahı dünyaya geldi. İşte Muhemmed-ül Emin olan Peygamberimi’in doğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 tarihinde idrak edilecek. Peki Rebiülevvel ayının fazileti nedir? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel ayında neler yapılmalı?

Kameri ayların üçüncüsü olan Rebiülevvel ayının içinde bulunmaktayız. 9 Kasım’da giren Rebiülevvel ayının ne zaman biteceği merak ediliyor. Rebiülevvel ayı 8 Aralık’ta bitmekte. Peygamberimizin S.A.V Rebiülevvel ayında dünyaya gelmiş olması bu ayın Müslümanların gözünde büyük öneme sahip olmasına vesile oldu. Peki Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayında neler oldu? Rebiülevvel ayının hikmetleri-faziletleri neler? Rebiülevvel ayını nasıl değerlendirmek gerekir?

Peygamberimiz (S.A.V) Rebiülevvel ayında doğdu

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.

Rebiülevvel ayında yaşanan olaylar

Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir’le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel’de buradan ayrılıp Medine’ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ’ya varmış ve burada Kubâ Mescidi’ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel’de Medine’ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine’ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber’in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır. Meşhur olan rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir.

Rebiülevvel ayında okunacak dualar

En'am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.