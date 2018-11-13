Rebiülevvel ayı duası ve namazı var mıdır?, Rebiülevvel ayında nasıl ibadet edilmeli? Rebiülevvel ayına özel selalar, dualar ve Rebiülevvel ayı ibadetleri nelerdir? Rebiülevvel ayı orucu hangi günlerde tutulması gerekir? Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah’ın habibi, peygamberlerin ve insanlığın en yücesi Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimiz Rebiülevvel ayınının 12. Gecesi bir pazartesi sabahı dünyaya geldi. İşte bu mübaret ay olan Rebiülevvel ayı içerisindeyiz. Peki Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar kılınacak namazlar ve zikirler neler? Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesini nasıl değerlendirilmeli?

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde yapılacak ibadetlere gelecek olursak, iki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Rebiülevvel ayında okunacak dualar

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir. Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur

Bu ayda Peygamber Efendimiz’in doğumuna hürmeten Mevlidi şerif okutulmalıdır. Mevlit okumak, okutmak ve dinlemek çok sevaptır.

- Bu ayda üç gün oruç tutan umulur ki keramet defterine kaydola. Rebiülevvel ayının 1, 2 ve 11. Günü oruç tutun. 11 yerine 13.’te tutulabilir. Ayın 12.günü Peygamber Efendimiz’in Dünyaya teşrifi sebebiyle bayram kabul edildiği için oruç tutulmaz.

- Rebiülevvel ayı selatü selam ayıdır. Bu ayda diğer salatü selamlarla birlikte salatı tefriciyeyi de çok okumalıdır.

"La ilahe illallahü'l-Melikü'l-Hakku'l-Mübin Muhammedün Rasulullah es-Sadiku'l va'di'l-Emin". tesbihi çekilmelidir.

- Bu ayda çekilmesi gereken diğer tesbihatlar: "Vela havle vela kuvvete illa billahil-Aliyyil-Azim."

- Hasbiyallahu ve nime'l-Vekil.

Rebiülevvel ayında neler yaşandı?

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, 12 Rebiülevvel 571 yılında doğmuştur. Hicret, 12 Rebiülevvel 622'de sona ermiştir. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, 12 Rebiülevvel 632'de hayata gözlerini yummuştur.