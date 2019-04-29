Real Madrid'e bir darbe de Rayo Vallecano'dan geldi La Liga'nın 35.haftasında Real Madrid, son sıralarda yer alan Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona'nın şampiyonluğu garantilediği La Liga'nın 35. haftasında, puan tablosunun 3. basamağındaki Real Madrid, son sıradaki Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip, Embarba'nın 23. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı. 31 puana ulaşan Rayo Vallecano, 19. sıraya çıktı. Ligdeki 10. mağlubiyetini alan Real Madrid ise 65 puanda kaldı.

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