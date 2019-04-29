Real Madrid'e bir darbe de Rayo Vallecano'dan geldi
La Liga'nın 35.haftasında Real Madrid, son sıralarda yer alan Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.29 Nisan 2019 Pazartesi 02:33
Barcelona'nın şampiyonluğu garantilediği La Liga'nın 35. haftasında, puan tablosunun 3. basamağındaki Real Madrid, son sıradaki Rayo Vallecano'ya konuk oldu.
Ev sahibi ekip, Embarba'nın 23. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazandı.
31 puana ulaşan Rayo Vallecano, 19. sıraya çıktı. Ligdeki 10. mağlubiyetini alan Real Madrid ise 65 puanda kaldı.
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