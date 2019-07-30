Real Madrid'den İsrail'e tarihi rest! Kabul etmediler

İsrail medyasından yapılan habere göre; İspanyol Real Madrid kulübü futbolcuları, İsrail İstihbarat Teşkilatı Birim 8200’ün geliştirdiği yazılımı kullanan fitness antrenörü Javier Vidal ile çalışmayı kabul etmedi. Mossad’a bağlı Birim 8200, sinyal istihbaratının toplanmasından ve kod çözme işleminden sorumlu.

Bilgiler Mossad’a gönderilebilir

Sporcuların yaralanmalara ne zaman daha duyarlı olduğunu tahmin eden program, aynı zamanda İsrail için istihbarat toplama ve şifre çözme görevleri de görüyor. 200 fiziksel parametreyi ölçen ve sporcular hakkında tıbbi veriler veren program Birim 8200'ün iki eski üyesi al Brown ve Eyal Akim tarafından geliştirildi. Real Madrid oyuncuları, bilgilerin İsrail’in Mossad istihbarat teşkilatına gönderilebileceğinden korkuyor.

Kaşıkçı suikastında da parmağı var

İsrailli Walla News haber sitesi programın Maccabi Tel Aviv basketbol kulübü gibi İsrail menşeli spor kulüplerinde halihazırda kullanıldığını belirtti. Ancak İsrailli teknoloji firmalarının casus yazılımların geliştirilmesiyle bağlantılı olduğu biliniyor. Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayında da, casus yazılımlar sayesinde İsrail’in Suudi krallığından ve muhaliflerden bazılarının telefon konuşmalarını dinlemek için hacklediği ortaya çıkmıştı. (Milat Gazetesi)