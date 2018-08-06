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Real Madrid'den Harry Kane çılgınlığı! Gözden çıkarılan para dudak uçuklattı

İspanyolların dünya devi Real Madrid'de başkan Florentino Perez, Ronaldo'nun boşluğunu Harry Kane ile doldurmak için 250 milyon euroyu gözden çıkardı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:09
Real Madrid'den Harry Kane çılgınlığı! Gözden çıkarılan para dudak uçuklattı

Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel bir şekilde Juventus'a transferinin ardından Portekizli yıldızın yerini dolduramayan Real Madrid,Harry Kane için kesenin ağzını açtı.

Don Balon'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, İngiliz golcü için Tottenham'a 250 milyon euro'luk bonservis önerecek ve yıldız oyuncuyu Madrid'e gelmesi için ikna etmeye çabalayacak.

 

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KANE ŞUANA KADAR 139 GOLE İMZA ATTI

Tottenham'da kalması durumunda Londra ekibindeki altıncı sezonunu geçirecek olan Kane, şu ana dek resmi maçlarda 139 gole imzasını attı.

Dünya Kupası'nda da harika bir performans sergileyen 25 yaşındaki yıldız, turnuvada çıktığı 6 maçta 6 gol attı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:09
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Florentino Perez
  3. Real Madrid
  4. Harry Kane
  5. Juventus
  6. Ronaldo

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