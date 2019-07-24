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Real Madrid'de Asensio şoku

- Arsenal ile oynanan hazırlık maçında sol dizinden sakatlanan Real Madridli futbolcu Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceği açıklandı- Asensio'nun 7 ila 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
Real Madrid'de Asensio şoku


MADRİD (AA) - İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Arsenal ile oynadıkları hazırlık maçında dizinden sakatlık geçiren Marco Asensio'nun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini açıkladı.

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarını ABD'de sürdüren Real Madrid'de Marco Asensio'nun sakatlık geçirdiği belirtildi.

Arsenal ile oynanan ve normal süresi 2-2 tamamlandıktan sonra penaltı atışlarında kazanılan hazırlık maçında sakatlanan Asensio ile ilgili açıklama yapan Real Madrid Kulübü, sol diz çapraz bağlarında ve dış menisküsünde kopma meydana gelen İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

İspanyol basını, Asensio'nun sahalara geri dönmesinin normal şartlarda 7 ila 9 ay süre alacağını yazdı.

Maç sonrası gazetecilere açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Asensio ile ilgili "İyi gözükmüyor. Üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
  1. İspanya'dan futbol
  2. Marco Asensio
  3. Real Madrid
  4. sakatlandı

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