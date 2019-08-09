Real Madrid Fransız yıldızın peşinde! Zidane onu takımına istiyor!

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Real Madrid yetkilileri, Perşembe günü Premier Lig transfer döneminin içerisinde Manchester’dan iyi bir haber bekliyorlardı ama beklenen olumlu cevap gelmedi. İngiltere’de transfer sezonu içerisinde Pogba’nın alternatifi olacak bir ismi takıma katmayan Manchester United’ın, oyuncuyu Real Madrid’e gönderme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor.

Zidane Pogba’yı çok istiyor

Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane’ın yeni kadro planlamasında önemli bir rol vermeyi düşündüğü ve oyunun temeline yerleştirmek istediği, yurttaşı Paul Pogba transferi, İspanyol kulüp için büyük önem taşıyor. Transfer sezonunda şu ana kadar Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo’yi kadrosuna katan ve bu transferler için toplam 303 milyon avro harcayan Real Madrid’in, bu transferlerden sonra Zidane’ın çok istediği oyuncunun transferini gerçekleştirmesi bekleniyor. La Liga'da transfer sezonunun kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar Pogba transferi için görüşmelerin devam edeceği düşünülüyor.