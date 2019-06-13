0553 313 94 23

İspanyol devi Real Madrid en pahalı transferi tanıttı!

İspanyol devi Real Madrid, İngiliz ekibi Chelsea'den 100 milyon avroya transfer ettiği Eden Hazard'ı basına ve taraftarlara tanıttı.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:55
İspanyol devi Real Madrid en pahalı transferi tanıttı!

Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan Hazard'ın tanıtımına, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emilio Butragueno, yönetim kurulu üyeleri, kulübün elçilerinden Roberto Carlos ve Alvaro Arbeloa, Belçikalı futbolcunun ailesi ve 50 bine yakın taraftar katıldı.

"Çocukluk hayalimdi"

Şeref tribünün olduğu alanda yapılan tanıtımda konuşan Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı." dedi.

Real Madrid'de henüz forma numarası belli olmayan Hazard, "Bu statta en kısa zamanda Real Madrid formasıyla oynamayı ve bir çok kupa kazanmayı istiyorum." diye konuştu.

"Bernabeu bundan böyle senin evin"

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Bugün Real Madrid için büyük bir mutluluk, özel bir heyecanımız var. Olağanüstü, farklı, futbolu olağan üstü hale getiren futbolculardan biri kulübümüzde. Hazard, dünyanın en iyi futbolcularından biri ve şimdi Real Madrid'in futbolcusu. Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin." ifadelerini kullandı.

Perez, "Real Madrid efsanesi, dünyanın en iyi futbolcularıyla devam etmeli. Biz Real Madridiz ve şimdi daha fazla kupa istiyoruz. Olağanüstü bir kadromuz var ve bunu yöneten, çok sevdiğimiz bir teknik direktörümüz Zinedine Zidane var." şeklinde konuştu.

Hazard, Real Madrid ile anlaşmaya vardığı 5 yıllık sözleşmesini başkan Perez ile birlikte imzaladı.

Bu arada, İngiltere'nin Chelsea Kulübü'nden 100 milyon avroya transfer edilen Hazard, Real Madrid kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. İspanyol kulübünün Hazard'dan önceki en pahalı transferi, 2009 yılında Manchester United'tan 96 milyon avroya kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo olmuştu.

Hazard'ı görmek için Santiago Bernabeu Stadı'na yaklaşık 50 bin taraftar gelirken, Real Madrid'in futbolcu tanıtımındaki en fazla taraftar katılımı rekoru 2009 yazında Cristiano Ronaldo'da (70 bin) olmuştu.

Belçikalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Hazard, kariyerine 2007 yılında Fransa'nın Lille takımında başlarken, 2012'de Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz takımı ile geçen sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Hazard, 352 karşılaşmada 110 gollük performans sergiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:55
  1. AVRUPA LİGLERİ Haberleri
  2. AVRUPA LİGLERİ
  3. Santiago Bernabeu Stadı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin açıklama
    1. Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin..
    2. GÜNCELLEME- ABD, Umman Körfezi'ndeki..
    3. Cemil Meriç kimdir? Cemil Meriç'in..
    4. ANAP’tan çok konuşulacak iddia!..
    5. Zeljko Obradovic: “Anadolu Efes’i..
    6. Uluslararası ESOK Rallisi
    7. Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin..
    8. Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü,..
    9. Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
    10. Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle..
    11. Galatasaray, Inter'in yıldızına..
    12. Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3..
    13. ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için..
    14. Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve..
    15. Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs"..
    16. Tartıştığı arkadaşlarını silahla..
    17. Araklı’da sağanak yağış
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    19. Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu..
    20. Final serisi Anadolu Efes avantaj..
    21. Anadolu Efes’e güvenlik önlemi
    22. "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
    23. Kendisini polis olarak tanıtarak..
    24. Real Madrid en pahalı transferi tanıttı!
    25. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    26. Rus komünistlerden flaş Çernobil..
    27. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    28. Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
    29. 2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı?
    30. Eyüpsultanlı gençler Buray konseriyle..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu