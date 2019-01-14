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Real Madrid deplasmanda Betis'i yendi

Real Betis'i deplasmanda 2-1 yenen Real Madrid, ligde üç hafta sonra galibiyet aldı

14 Ocak 2019 Pazartesi 00:56
Real Madrid deplasmanda Betis'i yendi

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Betis'i 2-1 yendi.

Madrid temsilcisi, karşılaşmanın 13. dakikasında Luka Modriç ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarı topa daha çok sahip olan ve etkili hücum yapan Real Betis, 68. dakikada Sergio Canales ile skora eşitliği getirdi.

Maçın 88. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Real Madrid, 2-1'lik skorla zorlu deplasmandan 3 puan almayı başardı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Gareth Bale, Marco Asensio, Mariano Diaz Merija, Toni Kroos, Marcos Llorente ve kaleci Thibaut Courtois ile kart cezalısı Lucas Vazquez, Betis deplasmanında kadroda yer almadı.

Fransız futbolcu Karim Benzema da 45. dakikada parmağının kırılmasından dolayı sakatlanarak, ikinci yarı oyuna devam edemedi. Benzema'nın yerine Cristo Gonzalez oyuna girdi.

La Liga'da 17. haftada deplasmanda Villarreal ile 2-2 berabere kalan, 18. haftada sahasında Real Sociedad'a 2-0 yenilen Real Madrid, deplasmanda Real Betis'i yenerek üç hafta sonra galibiyet aldı. Lig sıralamasında 33 puanla 4. sıraya yükselen Real Madrid, lider Barcelona'yı 10 puan geriden izlemeyi sürdürdü.

La Liga'da 19. haftanın diğer maçlarında, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Sevilla deplasmanda Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilerek, 33 puan ve averajla 3. sırada yer aldı. Alaves ile deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalarak, 32 puanla 5. sıraya düştü.

Ligde 43 puanla lider olan Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid ise sahasında oynadığı maçta Levante'yi 1-0 yenerek, puanını 38'e çıkardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 00:56
  1. İspanya'dan futbol
  2. La Liga
  3. Real Betis
  4. Real Madrid

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