Real Madrid Club Brugge maçı canlı takip
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya geliyor. İşte, Real Madrid Club Brugge maçı canlı takibi...01 Ekim 2019 Salı 19:56
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya geliyor. İşte, Real Madrid Club Brugge maçı canlı takibi...
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu A Grubu'nda gecenin ilk maçı Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanıyor. İşte, Real Madrid Club Brugge maçının canlı takibi...
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