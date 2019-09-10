Real Madrid Başkanı Perez'den dikkat çeken açıklama

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Real Madrid'in üç Şampiyonlar Ligi’ni art arda kazanmasında büyük emeği olan futbolcu grubuna olan inancını sürdürdüğünü belirten Florentino Perez, önümüzdeki haftalardaki ana hedeflerinin başarıya olan açlığı gidermek olduğunu belirtti.

“Özeleştiri yaparak sorunları gidermeliyiz”

Başkan Perez yaptığı açıklamada “Başarı yoğunluğumuzu kaybettik ve bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu oyuncular ve teknik direktör bize birçok kupa ve şampiyonluk sevinci yaşattı. Bunlar tekrar olacak. Geçen sezon iyi değildik ve özeleştiri yaparak sorunları gidermeliyiz” dedi.

Pogba ve Neymar açıklaması

Real Madrid Başkanı Perez, Paul Pogba ve Neymar hakkında sorulan sorulara “Kulüp oyuncuyu satmak istemiyorsa yapılacak çok az şey kalıyor” ifadelerini kullanarak cevap verdi.