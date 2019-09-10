Real Madrid Başkanı Perez'den dikkat çeken açıklama
Florentino Perez pazar günü yapılacak olan toplantı öncesi ortaklarla görüşmelere başladı. Real Madrid Başkanı, geçen sezon boyunca olanları gözden geçirerek, Santiago Bernabeu’da bulunan ortakların ortaya çıkardığı tüm şüpheleri çözmenin yanı sıra personele ve teknik ekibe verilen desteği yineme amacında.10 Eylül 2019 Salı 20:14
Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr
Real Madrid'in üç Şampiyonlar Ligi’ni art arda kazanmasında büyük emeği olan futbolcu grubuna olan inancını sürdürdüğünü belirten Florentino Perez, önümüzdeki haftalardaki ana hedeflerinin başarıya olan açlığı gidermek olduğunu belirtti.
“Özeleştiri yaparak sorunları gidermeliyiz”
Başkan Perez yaptığı açıklamada “Başarı yoğunluğumuzu kaybettik ve bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu oyuncular ve teknik direktör bize birçok kupa ve şampiyonluk sevinci yaşattı. Bunlar tekrar olacak. Geçen sezon iyi değildik ve özeleştiri yaparak sorunları gidermeliyiz” dedi.
Pogba ve Neymar açıklaması
Real Madrid Başkanı Perez, Paul Pogba ve Neymar hakkında sorulan sorulara “Kulüp oyuncuyu satmak istemiyorsa yapılacak çok az şey kalıyor” ifadelerini kullanarak cevap verdi.
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