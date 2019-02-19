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Raylı sistemlerde kesintisiz ulaşım devam ediyor

Başkent’te raylı sistemlerde aktarmasız yolculuk uygulamasına bir yenisi daha eklendi.

19 Şubat 2019 Salı 12:24
Raylı sistemlerde kesintisiz ulaşım devam ediyor

Başkent’te raylı sistemlerde aktarmasız yolculuk uygulamasına bir yenisi daha eklendi. En son 3 Temmuz’da Sincan-Kızılay Metrosu’nun Batıkent aktarmasının kaldırılmasının ardından Sincan OSB-Törekent-Kızılay Metrosu ile Koru-Kızılay Metrosu arasındaki Kızılay aktarması da kaldırıldı.


Son test sürüşlerinin yapıldığı 46 kilometrelik hat sayesinde Çayyolu Koru’dan metroya binen vatandaşlar, Kızılay’da inmeden Eryaman ve Sincan’a aktarmasız ulaşabilecek.



Kesintisiz ulaşım


Başkentlilerin ulaşımdan en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla hizmetlerini aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara hız verdi.


Sincan-Kızılay Metrosu’nun Batıkent aktarmasının kaldırılmasının ardından harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan özellikle de üniversite öğrencilerinden gelen yoğun talep üzerine Sincan OSB-Törekent-Kızılay Metro hattı ile Koru-Kızılay Metro hattı üzerindeki aktarmanın kaldırılması için yolculu test sürüşlerine başladı.



İki ayrı hat birleşti


EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, 46 kilometrelik ve 34 istasyondan oluşan OSB-Törekent-Kızılay Metrosu ile Koru-Kızılay Metrosu’nun birleştirildiğini söyledi.


14,6 kilometrelik Batıkent-Kızılay hattı (M1), 16,6 kilometrelik Kızılay-Çayyolu hattı (M2) ve 15,36 kilometrelik Batıkent-Sincan-Törekent hattının (M3) birleştirilmesiyle birlikte vatandaşlar tren değiştirmeden hem konforlu yolculuk yapma imkanına kavuştu hem de zamandan tasarruf etti.



SIL4 güvenlik sistemi


Raylı sistemlerde vatandaşların güvenliği de SIL4 ile en üst seviyede sağlanıyor. Metroda sinyalizasyonun güvenlik sistemi uluslararası standartlara uygun SIL4 ile korunuyor. Bu güvenlik sistemi sayesinde herhangi bir sürüş sırasında oluşabilecek tehlikeli bir durumu önceden algılanarak önlüyor.



Seyahat süresi daha da kısalacak


Aktarmasız ve kesintisiz ulaşımla engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlar için de kolaylık sağlamayı amaçladıklarını belirten Gündoğdu, metroda seyahat süresini daha da kısaltacaklarını açıkladı:


“Vatandaşın rahat ulaşımı için 3 aşamalı hedefimiz vardı. Birincisi Batıkent aktarmasıydı, bunu daha önce çözdük. İkincisi Kızılay aktarmasıydı, bunu da şimdi çözdük. Üçüncüsü de hız sınırlamasıydı. Bunu azalttığımızda seyahat süresi de kısalmış olacak. Hız sınırlaması yapılan 17 noktamız vardı biz onu 9 noktaya düşürdük. Bu sınırlandırmaları da peyderpey azaltacağız. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor.”


Aktarmasız hatta seyahat etmeye başlayan vatandaşlar da kesintisiz yolculuktan son derece memnun olduklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:24
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