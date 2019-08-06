Raylara sıkışan at kurtarıldı Sivas’ta raylara arka ayakları sıkışan atı itfaiye ekipleri güçlükle kurtarabildi.

Sivas’ta raylara arka ayakları sıkışan atı itfaiye ekipleri güçlükle kurtarabildi.

Edinilen bilgiye göre; Esenyurt Mahallesi Kızılırmak üzerinden geçen demir yolu köprüsünde yatar vaziyette bir atı fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Aktif olarak kullanılan tren yolu hattında ayakları sıkıştığı anlaşılan atı kurtarmak için ekipler sefer edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipler demir korkuluklara arka ayağı sıkışan atı kurtarmak için ip yardımı ile çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından at bulunduğu yerden kurtarılarak yaşam alanında doğaya bırakıldı.

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