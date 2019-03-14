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Raydan çıkan akaryakıt tankerleri kurtarılıyor

Ankara’nın Sincan ilçesinde raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından iki tanesi kurtarıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 18:14
Raydan çıkan akaryakıt tankerleri kurtarılıyor

Ankara’nın Sincan ilçesinde raydan çıkarak yan yatan akaryakıt treninin vagonlarından iki tanesi kurtarıldı.



Kocaeli’den Kırıkkale’ye giden mazot taşıyan akaryakıt treni, Ankara’nın Sincan ilçesinde raydan çıkmış, kazada ölen ya da yaralanan olmamıştı. Yük trenindeki akaryakıtın tehlike arz etmesi nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra tahliye işlemine hızlı bir şekilde başlandı. TCDD’ye ait ekipler, gün boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda vagonlardan iki tanesini kurtardı. Çalışmalar devam ederken TCDD’den olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Geriye kalan 2 yük vagonu ve lokomotifi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 18:14
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