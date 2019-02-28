Ravza Kavakçı Kan: "28 Şubat’ta FETÖ’de devredeydi"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan, 28 Şubat sürecinde FETÖ’nün de devrede olduğunu söyledi.

Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından 28 Şubat post-modern darbesinin 22. yıl dönümü nedeniyle "28 Şubat’ı Unutmamak ve Unutturmamak İçin" konulu programda basın açıklaması yapıldı ve panel gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi Yalı Kafede gerçekleştirilen programda SAMİR adına Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız açıklamalarda bulundu. 28 Şubat’ın millete ve değerlerine karşı alçakça bir ihanet olduğunu ifade eden Yıldız, "Milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat cunta rejimi, milleti öylesine baskı altına alıp kuşatmıştı ki darbenin bin yıl süreceğinden şüpheleri yoktu. Ama millet iradesi, kendisini kadiri mutlak sanan darbecilere çok değil 7 yıl içinde hadlerini bildirdi. Bin yıl sürecek dedikleri darbe süreci on yıl bile sürmedi. Darbe hükümetinde yer alan partileri de bir daha dönmemek üzere siyaset sahnesinden sildi. Millete ayar vermek isteyenlere gerçek balans ayarını millet verdi. 28 Şubat karar ve uygulamaları süreç içerisinde tek tek ortadan kaldırıldı. AK Parti hükümeti kararlı bir duruşla, mağduriyetlere neden olan uygulamaları kaldırdığı gibi mağduriyetlerin giderilmesi için çok çeşitli çalışmalar yapmıştır. Kamu görevlileri işlerine geri dönmüş, öğrencilere af çıkarılmış, okullarını bitirmeleri için fırsat verilmiştir. Ancak bu samimi ve önemli çalışmalara rağmen, mağduriyetlerin bir kısmı hala sürmektedir. 28 Şubat tarihin çöp tenekesinde hak ettiği yeri almıştır. 28 Şubat defterini tamamen kapatacak olan ise sorulmamış hesapların sorulması, giderilmemiş mağduriyetlerin giderilmesidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından ise panele geçildi. Panelin açılış konuşmasını yapan, Samsun İnsani ve Yardım Hareketi (İHH) Başkanı Hüseyin Mutlu, 28 Şubat’ın yıllardır yaşadıkları bir mağduriyetin bir ürünü olduğunu ve kolay kolay unutturmayacaklarını söyledi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise 28 Şubat’ın hala etkisinin sürdüğünü belirterek, "Bu darbeyle 15 Temmuz darbesi ikiz kardeştir. 28 Şubat’ı yapanlarla 15 Temmuz darbesini yapanlar aynı yerde planlandı" diye konuştu.

Kadın-erkek birçok kişinin hayatı altüst oldu"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakçı Kan da 28 Şubat sürecinde yaşanan olumsuzluklara değindi. 28 Şubat’ın Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakan olduğu 54. hükümetin hikayelerle vatandaşlara ’aman öcü geliyor’ korkutmalarıyla istifaya zorlanmasının olduğunu aktaran Kan, "Ben vatandaş olarak onu seçmişim, iktidar olmuş ve hükümet kurmuş. Eğer haddini aşarsa daha doğrusu verilen emirlerin dışına çıkarsa, sisteme yanlış deme cesareti gösterirse ’o zaman o da yok edilmeli’ anlayışı vardı. O zamanki önemli güç medya da devreye giriyor ve anında sokakta kılık kıyafeti farklı olan ismini duymadığımız gruplar İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi istila etti görüntüleri yayınlanıyor. Farklı ifadeler kullanılıyor ve insanlar korkutuluyor. Tabii, FETÖ o zamanda devredeydi ve birdenbire bir darbe süreci hazırlanıyor. Aileleri dindar düşünceye, muhafazakar düşünceye, hassasiyetlere sahip olan kadın-erkek birçok kişinin hayatı altüst oldu. O günden bugüne geldiğimizde ise herşey çözülmedi ama devlet artık acımasız, herkese had bildiren, milleti kale almayan devlet anlayışı yok oldu. Şimdi ise millete hizmetten şeref duyan bir devlet anlayışı ve o devlete güvenen bir millet var" şeklinde konuştu.

"Darbelerde gençlik kıyıldı"

Ondokuz Mayıs Üniversite Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yılmaz ise bütün darbe operasyonlarının vurduğu kesimin gençlik olduğuna vurgu yaparak, "12 Eylül öncesi bu ülkenin gençliği kıyıldı. 28 Şubat sürecine kadar palazlanıp ülkede belli bir konuma gelmek isteyen gençlik atıldı. 15 Temmuz’da da 28 Şubat hengamesi arasından çıkmış ve bir yerlere gelmeye çalışan gariban çocuklar birilerinin örümcek ağına düşürüldü ve kıyıldı atıldı" ifadelerini kullandı.

Panelde ayrıca, 28 Şubat Kadın Platformu Üyeleri 28 Şubat sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı. Programa ayrıca, Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, AK Parti teşkilat üyeleri, SAMİR üyeleri ve öğrenciler katıldı.