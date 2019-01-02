Raul Castro'dan ABD hükümetine suçlama

ANKARA (AA) - Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro, ABD'yi Küba ile "çatışma politikasına geri dönmekle" suçladı.

BBC'nin haberine göre Castro, Küba Devrimi'nin 60'ıncı yıl dönümü vesilesiyle ağabeyi Fidel Castro'nun Santiago de Cuba kentindeki mezarı önünde yaptığı konuşmasında, ABD hükümetini, Küba'ya yönelik hasmane politikalara geri döndüğü için eleştirdi.

Askeri üniformasıyla konuşan ve "ABD'nin bir kez daha bölgedeki bütün sorunlardan Küba'yı sorumlu tutmak istediğini" belirten Raul Castro, "ABD hükümeti bir kez daha Küba ile çatışma ve barışçı, kapsayıcı ülkemizi bölgeye bir tehdit olarak gösterme yolunu izliyormuş gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Castro, "ABD ile barış, saygı ve karşılıklı fayda ilişkisi içinde, aramızdaki farklılıklara rağmen uygar bir şekilde birlikte yaşamak konusundaki hüsnüniyetimizi yineliyorum." diye konuştu.

Kübalılara bağımsızlıklarını korumaları için tüm senaryolara hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan Raul Castro, yeni nesil Kübalıların "sosyalizmi inşa etme görevini üstlendiklerini" ifade ederek, "devrimin yaşlanmadığını" da dile getirdi.

Ulusal Meclis, geçen yıl nisan ayında milletvekilleri tarafından Castro'nun yerine tek aday olarak gösterilen Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in Devlet Başkanı olarak onaylandığını duyurmuştu.



Devlet Başkanı seçilen Diaz-Canel, ülkedeki yaklaşık 60 yıllık Castro dönemini resmen sona erdirmişti.

Abisi Fidel Castro'dan devraldığı devlet başkanlığı görevini 12 yıl yürüttükten sonra bırakan 87 yaşındaki Raul Castro, bundan sonrası için "devrimi savunan herhangi bir asker olacağım" demişti.

Devlet başkanlığı koltuğunu Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'e devreden Küba devriminin önemli ismi Castro, 2021'ye kadar Komünist Partinin lideri olmayı sürdürecek.

Fidel Castro, 2016'da 90 yaşında vefat etmişti.