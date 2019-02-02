Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi görüyordu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.



Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.