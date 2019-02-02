Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.02 Şubat 2019 Cumartesi 10:46
KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti.
Yoğun bakımda tedavi görüyordu
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Denktaş'ın sabah yaşamını yitirdiğini söyledi.
Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altındaydı.
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.
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