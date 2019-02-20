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Rasim Ozan Kütahyalı’ya 2 yıl hapis

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti üzerine gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal hakkında görülen dava Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden karara bağlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Rasim Ozan Kütahyalı’ya 2 yıl hapis

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in şikayeti üzerine gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal hakkında görülen dava Yargıtay’ın bozma ilamının ardından yeniden karara bağlandı. Aysal’ın beraatine karar veren mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı’yı 2 yıl hapse mahkum etti.


Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın Fatih Terim’in Galatasaray Spor Kulübü’nden ayrılmasının ardından dönemin başkanı Ünal Aysal’a gönderdiği SMS’leri yayınlaması ilişkin Yargıtay’dan dönen dava dosyası yeniden karara bağlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Rasim Ozan Kütahyalı ve Ünal Aysal katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.


Söz verilen Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, sanıkların üzerilerine atılı suçların unsurlarının gerçekleştiğini belirterek, bozma ilamına direnilmesini ve sanıkların cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.


Daha sonra söz alan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, müvekkilinin basın özgürlüğü çerçevesinde beyanlarda bulunduğunu belirterek, Yargıtay bozma ilamına uyularak müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.


Ünal Aysal’ın avukatı Köksal Bayraktar ise müvekkilinin hiçbir zaman telefon konuşmasını üçüncü bir şahsa vermediğini belirterek, "Müvekkil tarafından sanık Rasim Ozan Kütahyalı’ya mesajlar gönderilmemiştir. Bozma ilamına uyularak müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ederiz" dedi.


Kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay’ın Bozma ilamı doğrultusunda ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçunun unsurları oluşmadığından Ünal Aysal’ın beraatine karar verdi.



Rasim Ozan Kütahyalı’ya aynı ceza verildi


Mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında ise verdiği ilk kararda direndi. Mahkeme sanık Kütahyalı’yı ‘hakaret’ suçundan 9 bin 150 TL adli para cezasına, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verilen cezaları ertelemedi.



Olayın geçmişi


Fatih Terim’in Galatasaray Spor Kulübü’nden gönderilmesinin ardından gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Terim’in eski başkan Ünal Aysal’a gönderdiği SMS’leri yayınlamıştı. Özel mesajlarının yayınlanmasının ardından Terim’in şikayeti üzerine, açılan davada Rasim Ozan Kütahyalı, "kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis, Ünal Aysal’ı ise, "kendisi ile yapılan haberleşmenin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın ifşa etmek" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.


Dosyayı inceleyen Yargıtay cezanın ölçüsüz olduğuna hükmederek yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesi gerektiği aktarılan kararda Yargıtay kararında özel hayatın gizliliğini ihlal edilmediği ifade edilmişti. Yargıtay kararında Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın da cezasının adli para cezasına çevrilmesi gerektiği kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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