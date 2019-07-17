Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılanmasına devam edildi Televizyon programında Boşnaklar için söylediği sözlerden dolayı yargılanan Rasim Ozan Kütühyalı’nın davası Kütahyalı yakalanarak ifadesi alınamadığı için ertelendi.

Televizyon programında Boşnaklar için söylediği sözlerden dolayı yargılanan Rasim Ozan Kütühyalı’nın davası Kütahyalı yakalanarak ifadesi alınamadığı için ertelendi.

Televizyon programında Boşnaklar için söylediği sözlerden dolayı ‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Rasim Ozan Kütahyalı ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi tarafından yapılan yakalama emrine itiraz başvurusunun İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini belirtti.

Duruşmada, müşteki avukatları sanığın yakalama emrinin infazının beklenmesini talep ederken, sanık Kütahyalı’nın avukatı, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların yeniden dinlenilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, önceki celse hakkında ifadesi alınabilmesi için Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı çıkartıldığını aktardı. Kütahyalı’nın henüz yakalanamayarak ifadesinin alınmadığını anımsatan hakim, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesinin alınabilmesi için hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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