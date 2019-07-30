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Rasim Ozan Kütahyalı: Zor durumdayım

Bir televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, bugün polis ekipleri tarafından mahkemeye götürüldü.

30 Temmuz 2019 Salı 14:54
Rasim Ozan Kütahyalı: Zor durumdayım

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, bugün polis tarafından mahkemeye götürüldü. Kütahyalı, savunmasında "20 aydır ekrandan uzağım, dolayısıyla çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım, tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm" dedi.

Boşnaklara hakaret içeren sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı bulunan ancak buna rağmen bulunamadığı gerekçesiyle duruşmalara katılmayan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, bu kez polis tarafından mahkemeye götürüldü.

"20 aydır ekrendan uzağım..."

OdaTV‘de yer alan habere göre, mahkemede ifadesi alınan Kütahyalı, programdaki sözlerini şöyle savundu:

“Programda bana bir şaka yapılmıştı, Ahmet Çakar ‘ben bir çıkayım Rasim’i kusturayım’ dedi. Ben de o sırada dışarıdaydım, etrafıma bir sürü arkadaşım toplandı. O sırada ekşi sözlükte böyle bir şey duymuşlar, onu bana söylediler, sonradan ekranda bunu söyledim, hiçbir kastım yoktu, ondan sonra da özür diledim, kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım.

Bu sebeple 20 aydır ekrandan uzağım, dolayısıyla çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım, tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm. Benim özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara karşı özel sempatim vardır, hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna’dır, Bosna tarihinin ve Aliya İzzetbegoviç’in hayatını gün gün bilen bir insanım. Bu olaydan sonra kendime çok kızdığım için özellikle Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesine gittim, orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm. Bilakis Boşnak kardeşlerimizin sevgisi ile karşılaştım.”

Beraatini talep eden Kütahyalı, “Mahkemenin hakkımda mahkumiyet hükmü kurması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum, bu benim için bir onur meselesidir” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:54
  1. Rasim Ozan Kütahyalı

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