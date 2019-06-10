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Rasim Arı’ya İstanbul’da sevgi seli

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’da Nevşehirlilerin yoğun olarak ikamet ettiği Yenibosna’da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:51
Rasim Arı’ya İstanbul’da sevgi seli

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul’da Nevşehirlilerin yoğun olarak ikamet ettiği Yenibosna’da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Arı’yı burada Nevşehirli esnaflar büyük ilgiyle karşıladı.


23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul’a giden Başkan Rasim Arı, beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Nevşehirli Sanatçı Kürşat ile birlikte Yenibosna’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Yaklaşık 100 bin Nevşehirlinin bulunduğu İstanbul’da Nevşehirlilerin yoğun olarak yaşadıkları Yenibosna’da işyerlerini ve Pazar esnaflarını ziyaret eden Başkan Arı, Binali Yıldırım için destek istedi.


Gerek bakanlığı gerekse de başbakanlığı döneminde Cumhuriyet tarihinin en önemli alt yapı projelerini hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, Nevşehir için de unutulmayacak hizmetlere imza attığını söyledi.


Nevşehir’in şehirlerarası kara yolu ulaşımının çağın gereklerine uygun bir yapı içerisinde bölünmüş duble yollar ile sağlanması amacıyla 2003 yılında projelendirilen ve 2004 yılı içerisinde başlatılan yatırımlara öncülük eden ismin Binali Yıldırım olduğunu hatırlatan Arı: “Yapımı bir dönem yılan hikayesine dönen ancak 1999 yılında tamamlanarak hizmete kazandırılan Nevşehir Kapadokya Havalimanımızın THY kanalıyla havayoluna etkili bir şekilde kazandırılması yine Binali Yıldırım beyin yoğun çabaları ile gerçekleştirilmiştir. Yapılamayacak bir hizmet sözü vermeyen Sayın Yıldırım’ın, artık günümüzde bir şehrin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınması, gelişmesi ve modern şehirciliğin gereklerine uygun bir gelişimin ortaya konulması yönünde olmazsa olmazı olan düzenli kara ve havayolu ağının sağlanmasında şehrimiz adına büyük katkıları olmuştur.” dedi.


İstanbul’da yaşayan hemşehrilerinin büyük ilgisi ile karşılanan Arı, ziyaretlerinde Nevşehir’deki çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:51
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