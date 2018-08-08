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Rashida Tlaib, Amerika Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın olacak

Ara seçimlerin en dikkat çekici sonucu Michigan'dan geldi, Filistin asıllı 42 yaşındaki Tlaib Amerika'da tarihi bir başarıya imza attı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:49
Rashida Tlaib, Amerika Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın olacak

ABD'nin Michigan eyaleti temsilcilerinden Rashida Tlaib ön elemeleri kazanarak Demokrat Parti'nin Kongre adayı oldu. Filistin asıllı Tlaib ara seçimlerde rakibi olmadığı için ABD Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın olacak.

42 yaşındaki Tlaib ön seçimlerde oyların yüzde 33,6'sını alarak rakiplerini geride bırakmıştı. Tlaib'e karşı yarışan Demokrat adaylar Detroit Belediye Meclisi Başkanı Brenda Jones yüzde 28.5, Westland Belediye Başkanı Bill Wild ise yüzde 14.5 oy alarak ön seçimleri kaybetti.

Michigan'dan 13'üncü bölge Kongre üyesi John Conyers Jr, geçen Aralık ayında cinsel taciz suçlamaları üzerine emekli olmuş ve tekrar aday olmayacağını duyurmuştu. Conyers, 1965 yılından bu yana görevine devam etmişti.

Böylelikle 6 Kasım 2018 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Tlaib'in karşısında Cumhuriyetçi aday olmayacağı için 42 yaşındaki siyaset kadını doğrudan Amerikan Kongresi'ne girecek isim olacak.

Rashida Tlaib 2008 yılında Michigan Eyaleti Temsilciler Meclisi'ne girerek Missouri Eyaleti temsilcisi Jamilah Nasheed'den sonra ülke genelinde devletin yasama organında görev yapan ikinci Müslüman kadın olmuştu.

Seçim kampanyasında büyük bir çaba sarf ederek yaklaşık 1 milyon Dolar toplayan Tlaib ABC News'e verdiği demeçte "Müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarını sorgulayan oğullarım ve adaletsizlikler sebebiyle adaylığımı koydum. Hiçbir zaman kenara çekilen biri olmadım" ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin kuzeyinde Kanada sınırında bulunan Michigan Eyaleti'ne bağlı 13'üncü bölge Detroit ve wayne County gibi önemli şehirleri de içerisinde barındıran büyük bir alanı kapsıyor. 2012 yılında sınırların yeniden çizilmesi sonrası 13'üncü bölge eyaletteki 'tek kongre bölgesi' ilan edilmişti.

Amerikalı bazı uzmanlar Rashida Tlaib'in bu başarısının 2016 yılında Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra ülkede artan göçmen karşıtlığı ve İslam fobisi sonrası gelmesinin dikkat çekici olduğunu vurguluyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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