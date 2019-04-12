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Raşel'in 70 yıllık hayali gerçek oluyor

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay:- "Biz, geçmişte (Arjantin'e) buraya göç eden vatandaşlarımızı Türkiye ile Arjantin arasında doğal dostluk köprüsü olarak görüyor ve onları kucaklamak istiyoruz"- "Göç eden vatandaşlarımızın Türkiye özlemleri hiçbir zaman bitmemiş, bitmiyor da. Bunu birkaç nesil sonra dahi hissedebiliyoruz. Benim bu vatandaşlara yapmak istediğim çağrı; buyursunlar büyükelçiliğimize teşrif etsinler, bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Kendileriyle sohbet edelim, vatandaşlıkları varsa Türkiye nezdinde araştırıp kendilerine kimliklerini ve pasaportlarını verelim"

12 Nisan 2019 Cuma 22:12
Raşel'in 70 yıllık hayali gerçek oluyor

BUENOS AIRES (AA) - Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçiliği, yaklaşık 70 yıl önce ailesiyle Arjantin’e göç eden ve o zamandan bu yana vatan hasreti çeken Raşel Kazes'in, Türkiye'ye gitme hayalini gerçeğe dönüştürecek.

İzmir doğumlu Kazes, 1950'de eşiyle Arjantin'e geldikten sonra Türkiye'yi ziyaret edemedi. Kazes, "en büyük hayalim" olarak tanımladığı Türkiye'ye gitme isteğini gerçekleştirebilmek için elindeki belgelerle Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğine başvuruda bulundu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığının çabalarıyla Kazes'in Türkiye'deki nüfus kaydı bulunarak yeni kimlik başvurusu yapıldı. Yeni kimliğini bugün teslim alan Kazes, Türk pasaportu çıktıktan sonra hayalini gerçekleştirebilecek.

- "Buradaki vatandaşlarımızı kucaklamak istiyoruz"

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazes'in mayıs ayında Türkiye'ye gidebileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Arjantin'de Kazes'e benzeyen birçok vatandaşımızın olduğunu tahmin ediyoruz. Hem Osmanlı zamanında hem de Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra buraya bir göç yaşanmış. Özellikle Musevi ve Ermeni asıllı vatandaşlarımız yeni bir hayat kurmak için buraya gelmişler."

Arjantin'e göç edenlerden bazılarının Türkiye ile olan bağlarının zaman içerisinde zayıfladığını dile getiren Altay, "Biz, geçmişte buraya göç eden vatandaşlarımızı Türkiye ile Arjantin arasında doğal dostluk köprüsü olarak görüyor ve onları kucaklamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Onlar bizim buradaki doğal elçilerimiz"

Altay, göç eden vatandaşlarla ortak geçmişe sahip olunduğuna dikkati çekerek, "Göç eden vatandaşlarımızın Türkiye özlemleri hiçbir zaman bitmemiş, bitmiyor da. Bunu birkaç nesil sonra dahi hissedebiliyoruz. Benim bu vatandaşlara yapmak istediğim çağrı; buyursunlar büyükelçiliğimize teşrif etsinler, bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Kendileriyle sohbet edelim, vatandaşlıkları varsa Türkiye nezdinde araştırıp kendilerine kimliklerini ve pasaportlarını verelim. Söylediğim gibi onlar bizim buradaki doğal elçilerimiz. Onları çok seviyoruz ve onlarla daha yakın olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 22:12
  1. Raşel Kazes
  2. Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi

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