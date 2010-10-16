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Rasathaneden Başkentlilere bu akşam yıldızları keşfe davet...

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rasathanesi, bu akşam düzenleyeceği etkinlikte, Başkentli gökyüzü meraklılarını yıldızları keşfe davet ediyor.

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
Rasathaneden Başkentlilere bu akşam yıldızları keşfe davet...

Rasathane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, her yaştan gökyüzü meraklısına açık olan etkinlikte, uzmanlar gökbilime dair merak edilen sorulara cevap verecek. Etkinlik sırasında Başkentliler, çıplak gözle gökyüzünü tanımanın, takımyıldızlarını öğrenmenin yanısıra, en büyük gezegen Jüpiter'i, dağları ve ovaları ile Ay’ı, Yedi Kandilli Süreyya olarak bilinen Ülker Açık Yıldız Kümesi’ni, Andromeda galaksisini teleskoplarla izleme fırsatı bulacak. Bugün saat 19.00'da başlayacak etkinlikte katılımcılar, belgesel gösterimi ve uzmanlar eşliğinde gökyüzü tanıtımının yapılacağı etkinlikte, gözlem araçlarının ve bir rasathanede kullanılan aletlerin zaman içinde gelişimini gösteren Rasathane Müzesi de gezilebilecek.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
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