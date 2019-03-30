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’Rapor alamayınca doktoru tehdit etti’ iddiası

Samsun’da iki gün önce meydana gelen olayda, başvurduğu aile sağlığı merkezindeki hekim tarafından kanuna aykırı rapor talebi karşılanmayan bir vatandaş Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 hattını arayarak “Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım” diye tehdit ettiği iddia edildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:49
’Rapor alamayınca doktoru tehdit etti’ iddiası

Samsun’da iki gün önce meydana gelen olayda, başvurduğu aile sağlığı merkezindeki hekim tarafından kanuna aykırı rapor talebi karşılanmayan bir vatandaş Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 hattını arayarak “Birazdan gidip o doktorun kafasına sıkacağım” diye tehdit ettiği iddia edildi.


Olayla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, bu bilgi karşısında müdürlük yetkililerinin yapması gerekenin tehdit suçunu adli mercilere bildirmek yerine doktoru arayarak iyice paniğe kapılmasına neden olduğunu söyledi. Doktorun olayla ilgili polise giderek suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Sezen, “Bu ve benzeri olaylarda işlenen suçu adli mercilere bildirmeyen görevli, Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca suç işlemektedir. Yine aynı şekilde tehdit suçunun tanımı da aynı Türk Ceza Kanunu’nda açıkça ifade edilmiştir. Konu, Samsun Aile Hekimleri Derneği tarafından en üst düzeyde adli mercilere iletilmiş olup derneğimiz ve federasyonumuz tarafından yakinen takip edilmektedir” dedi.



"Sürecin takipçisiyiz"


Sürecin yakın takipçisi olacaklarını aktaran Sezen, “Tüm bu bilgiler ışığında bizler AHEF olarak belirtmek isteriz ki, SABİM bir an evvel asıl görevi olan iletişim hattı vasfını kazanmalı, bir ihbar ve şikayet hattı olmanın ötesine geçebilmeli, ülkemizde vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli bilgiyi toplama konusunda daha verimli çalışmalar yapmak üzere yeniden yapılandırılmalıdır. Bu konuda aile hekimi arkadaşlarımız aleyhine gelişecek her türlü olumsuzlukta fiili ve hukuki her türlü desteği vermeye yetkili olduğumuz bilgisini tüm meslektaşlarımız ve kamuoyu ile saygıyla paylaşmak isteriz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:49
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