Rapçi iş adamları şimdi de rockçu oldu

Bursalı iş adamları mesleki eğitimden sonra temiz çevre için de kolları sıvadı. Mesleki eğitim için "rap" klibi çeken iş insanları bu kez "rock" klibinde rol alarak "çevreye duyarlı sanayi" mesajı verdi.

Mesleki ve teknik eğitimi özendirmek amacıyla sene başında başlattığı ‘Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim’ Projesi’nin geniş kesimlere ulaşabilmesi için bir rap klibi çeken ve bu hedefine de ulaşmayı başaran Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), bu kez temiz üretim, temiz çevre için yeni bir farkındalık çalışmasına imza attı. Müziğin evrensel dilini kullanmayı tercih eden BOSİAD, temiz üretime ve temiz çevreye dikkat çekmek amacıyla bu kez rock klibinde rol aldı. Sözlerini Gazeteci Elif Sezgin ile Sanayici İhsan İpeker’in yazdığı şarkı, Bursalı sanatçı İsmet Taşçeşme tarafından bestelendi. Klipte Çağdaş Öncü Okulları ile Barış İçin Müzik Vakfı öğrencileri de rol aldı. Botanik Park’ta çekilen klipte, Bursa’nın yeniden ‘Yeşil Bursa’ kimliğine kavuşması gerekliliğine vurgu yapıldı. Klipte rol alan sanayiciler, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarla birlikte tüketmeden üretim ve yeniden Yeşil Bursa mesajını ‘Yeşil Umut’ klibi ile verdiler.

Bursa OSB ve BOSİAD’ın "Çevreci Üretim, Temiz Gelecek" sloganıyla düzenlediği 4. Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ödül töreni için özel hazırlanan farkındalık klibi, gecenin katılımcıları tarafından büyük alkış aldı. Yeşil Bursa için üretmeye ama kirletmeden üretmeye devam etmek zorunda olduklarının bilinciyle önemli bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atan sanayiciler, temiz üretime, çevre bilincine okyanusta bir damla kadar da katkı koyabilmenin mutluluğunu yaşadılar.